Así es el asado moda de 2026 con una parrilla que cambia todo La preparación se adapta a nuevos hábitos y espacios. La tecnología suma practicidad aunque algunos sostienen que cambia la costumbre. Por + Seguir en







Este cambio responde a transformaciones en los hábitos cotidianos y en los espacios disponibles.

Las parrillas modernas ganan terreno en 2026 por su facilidad de uso y menor impacto ambiental.

Modelos eléctricos, a gas y de pellets se adaptan mejor a departamentos y espacios urbanos.

El control de temperatura y el encendido rápido aparecen como ventajas clave frente al carbón.

La tradición del asado se mantiene, pero con herramientas pensadas para simplificar el proceso. El asado argentino atraviesa una etapa de renovación impulsada por nuevas parrillas que buscan facilitar el ritual haciendo posible que se pueda disfrutar de la preparación en una mayor variedad de contextos. En 2026, la tendencia apunta a equipos más prácticos, pensados para optimizar tiempos y reducir complicaciones en la cocción.

Este cambio responde a transformaciones en los hábitos cotidianos y en los espacios disponibles. La vida urbana, las restricciones para el uso de fuego y una mayor conciencia ambiental empujan a muchos a explorar alternativas al clásico carbón, sin dejar de lado el encuentro alrededor de la mesa.

En ese escenario, la tecnología aplicada a la cocina al aire libre empieza a ocupar un lugar central, ofreciendo soluciones que permiten seguir haciendo asado con menos humo, mayor control y un proceso más previsible.

asado Redes sociales Cuál es la parrilla que está de moda para los asados en 2026 Las parrillas eléctricas, a gas y de pellets se consolidan como las grandes protagonistas del asado en 2026. Su crecimiento está ligado a la simpleza: se encienden en pocos minutos, permiten regular la temperatura de forma precisa y evitan las largas esperas hasta lograr la brasa adecuada. Esto las vuelve especialmente atractivas para quienes buscan resultados consistentes sin demasiada preparación previa.

Otro punto a favor es la reducción del humo y de las chispas, una característica clave en entornos urbanos. A diferencia de las parrillas tradicionales, estos modelos generan menos residuos y resultan más compatibles con balcones, terrazas o patios pequeños, donde el uso de carbón suele estar limitado.

asado Redes sociales Dentro de esta tendencia, las parrillas de pellets ocupan un lugar destacado. Funcionan con pequeños cilindros de madera comprimida, elaborados a partir de subproductos de la industria maderera, lo que las posiciona como una alternativa más amigable con el ambiente. Estos pellets aportan calor constante y un aroma ahumado que remite al método clásico. Además, su sistema de ventilación y control digital permite una cocción pareja en carnes, verduras y preparaciones de larga duración. Por esa versatilidad, también se utilizan como ahumadores y son elegidas por quienes priorizan precisión y regularidad en cada asado, sin depender del manejo manual del fuego.