El bodegón de Buenos Aires accesible que hace un bife de lomo a caballo soñado

Este espacio centenario de San Telmo se luce con sus porciones generosas y una propuesta clásica cargada de tradición porteña.

Ofrece consumo en el lugar y también retiros en la puerta.

Ofrece consumo en el lugar y también retiros en la puerta.

  • El Hipopótamo es un bodegón histórico de San Telmo, fundado en 1909, que mantiene la cocina porteña clásica con un salón renovado frente al Parque Lezama.
  • Su especialidad más destacada es el bife de lomo, reconocido por su punto justo y porciones generosas, fiel al estilo tradicional.
  • La carta combina carnes, pastas caseras, picadas, milanesas, pizzas y opciones clásicas de bar notable, con consumo en el lugar y retiro en puerta.
  • Está ubicado en Avenida Brasil 801 y se afianza como una parada ideal para disfrutar sabores porteños en un ambiente cálido y familiar.

La Ciudad de Buenos Aires es reconocida por sus bodegones tradicionales, emblemáticos establecimientos porteños que ofrecen recetas generosas, sabores familiares y un clima cálido que invita a regresar una y otra vez sin gastar de más. Dentro de sus cartas, los cortes de carne suelen ser los platos más solicitados entre los comensales, aunque no todos logran cocinarlos en su punto justo con la perfección que se requiere.

Este cambio responde a transformaciones en los hábitos cotidianos y en los espacios disponibles. 
"El Hipopótamo", ubicado en San Telmo, se destaca por preparar el bife de lomo de manera perfecta. Fundado en 1909 y vigente hasta el día de hoy, este bar notable es el lugar ideal para probar distintos sabores de la gastronomía local. Reabrió recientemente con la promesa de mantener su esencia pero con un aire renovado, gracias a las mejoras en el salón y una carta que equilibra tradición y frescura bajo la mirada de la tercera generación familiar.

El establecimiento se diferencia por su oferta única dentro de las opciones de la gastronomía porteña. Su propuesta gira en torno a una cocina clásica, con porciones generosas y recetas que no pasan de moda. El salón luce renovado pero conserva ese aire hogareño que lo hace único: las mesas miran al Parque Lezama, dándole un toque especial a la experiencia culinaria.

Ofrece consumo en el lugar y también retiros en la puerta que se pueden solicitar por teléfono con anterioridad, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y familiar con una decoración pintoresca y amena que caracteriza a este histórico bodegón porteño.

HIPOPOTAMO

Dónde queda El Hipopótamo

Este emblemático bodegón se encuentra ubicado en Avenida Brasil 401 en el barrio de San Telmo, frente al Parque Lezama. El establecimiento abre de lunes a jueves de 8 a 22 horas, lo que lo convierte en una opción tanto para el desayuno y el mediodía como para la noche, permitiendo disfrutar de sus especialidades en distintos momentos del día.

Qué puedo pedir en El Hipopótamo

La carta de "El Hipopótamo" cuenta con recetas que no pasan de moda. En este lugar, los comensales pueden deleitarse con una variedad de platos emblemáticos, como:

  • Bife de lomo a caballo, servido bien jugoso con papas fritas, fideos moñitos u otras guarniciones a elección.
  • Guarniciones variadas: papas fritas noisette, vegetales asados y puré mixto para acompañar las carnes.
  • Pastas caseras artesanales: cintas de espinaca, ravioles de anco, sorrentinos caprese y los infaltables ñoquis de papa, todos con ese toque artesanal que distingue.
  • Picadas que Incluyenpollo al escabeche, lengua, matambre, pastrón y lomito con hierbas.
  • Milanesas al plato con diferentes guarniciones a elección.
  • Pizzetas y pizzas.
  • Sándwiches especiales y tortillas.
  • Panchos con salchicha alemana.
  • Traviatas y empanadas.
  • Panqueques de dulce de leche y tartas de manzana.
  • Desayunos completos.
Bife de lomo de El Hipopótamo

Cómo llegar a El Hipopótamo

Gracias a su ubicación en San Telmo, frente al Parque Lezama, llegar a "El Hipopótamo" es muy accesible desde diferentes puntos de la ciudad. Los visitantes pueden inclinarse por tomar la línea 53 de colectivo, que tiene una parada muy cerca del lugar. También hay otras líneas de transporte público que circulan por la zona de San Telmo y la Avenida Brasil, tales como el 143, 4, 62 y 129.

