Este es el museo de Los Beatles destacado en Buenos Aires que se puede visitar en enero 2026: dónde se encuentra El espacio cultural funciona dentro de The Cavern, un pub temático que rinde homenaje al mítico club de Liverpool donde comenzó la historia de la banda. Por + Seguir en







Una experiencia inmersiva para fans y curiosos, con piezas inéditas, discos, fotos y relatos que recorren toda la historia del grupo.

Un espacio único en Buenos Aires que reúne objetos originales, memorabilia y material histórico de una de las bandas más influyentes del siglo XX.

Un recorrido que conecta música, cultura pop y contexto histórico, ideal tanto para visitantes locales como turistas.

Ubicado en pleno centro porteño, con fácil acceso en transporte público y una propuesta cultural distinta para cualquier día de la semana.

Un plan ideal para amantes de la música, la nostalgia y la historia del rock, con visitas que se pueden combinar con paseos por la zona. Este es el museo de Los Beatles en Buenos Aires que se puede visitar en enero 2026: los fanáticos de la famosa banda tienen una parada obligada en la Ciudad de Buenos Aires.

En pleno corazón porteño funciona el Museo Beatle de Buenos Aires, el primero latinoamericano dedicado íntegramente a la banda inglesa más influyente de la historia del rock, y una de las propuestas culturales ideales para visitar durante este mes.

El espacio cultural no es solo un homenaje a la banda, sino también un viaje cultural que conecta a la ciudad con la historia del rock mundial. Tanto para fanáticos como para quienes buscan un plan distinto en el verano que transcurre, es una visita imperdible en la agenda cultural porteña. Es importante tener en cuenta que abre de lunes a sábado de 10 a 24, mientras que los domingos puede visitarse de 14 a 24. Gracias a estos horarios extendidos, es una opción ideal tanto para recorrer durante el día como para sumar a un paseo nocturno por el centro porteño.

The Beatles museo Dónde está y cómo es el museo de Los Beatles en Buenos Aires Ubicado dentro de The Cavern, en el Paseo La Plaza, este espacio reúne una de las colecciones más importantes del mundo y permite un recorrido único por la historia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. El Museo Beatle se encuentra en Avenida Corrientes 1660, una localización estratégica que lo convierte en una opción ideal para combinar con salidas teatrales, gastronómicas y paseos por el centro porteño.

El museo es fruto del trabajo del argentino Rodolfo Vázquez, considerado el mayor coleccionista del mundo de objetos de Los Beatles, reconocimiento otorgado por el Libro Guinness de los Récords en 2001 y 2011.

Su colección personal supera las 9000 piezas, aunque en la propuesta cultural se exhibe aproximadamente un 20%, que se renueva de manera periódica para mostrar distintos objetos a lo largo del año. Durante el recorrido, los visitantes disfrutan de música de Los Beatles de fondo, lo que genera una experiencia totalmente inmersiva. Qué se puede ver en el Museo Beatle Entre los objetos más destacados se encuentran: Discografía completa en vinilos, cassettes, CDs y ediciones especiales

Discos firmados por los integrantes de la banda

Autógrafos originales de John, Paul, George y Ringo

Un autógrafo de John Lennon considerado una de las joyas del museo

Cheques firmados por Ringo Starr y George Harrison

Partidas de nacimiento de los cuatro músicos

Un ladrillo original del mítico Cavern Club de Liverpool

Réplicas de vestuario usado en conciertos

Fotografías inéditas en blanco y negro y color

Entradas y programas originales de recitales

Muñecos, juguetes y juegos de mesa temáticos

Objetos cotidianos como relojes, tazas, platos y llaveros

Uno de los elementos que más llama la atención es la réplica a tamaño real de la portada de “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, ubicada en la vidriera.