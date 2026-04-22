Este barrio de Buenos Aires fue utilizado para todo tipo de cuentos y poemas: ¿dónde se encuentra? Escritores de la talla de Alejandro Dolina y Luis Ricardo Furlan han inmortalizado sus esquinas en relatos que bordean lo mágico. Por + Seguir en







Est es el barrio que tiene gran reconocimiento gracias a varios escritores

El barrio ha sido hogar de personalidades diversas, desde políticos de alto rango hasta la primera jugadora japonesa del fútbol argentino.

Las tierras pertenecieron a los Jesuitas hasta 1767; luego pasaron a la familia Chas, que loteó el terreno tras rellenar zonas inundables.

Fue proyectado por los ingenieros Frehner y Guerrico bajo un esquema de "ciudad jardín" para priorizar la calidad de vida residencial.

Es escenario central en obras como Dormir al sol (Bioy Casares), El cantor de tango (Tomás Eloy Martínez) y Las islas (Carlos Gamerro). La Ciudad de Buenos Aires sigue revelando rincones que parecen detenidos en el tiempo. Ubicado en la Comuna 15, este sitio porteño es famoso por su trazado de calles circulares y concéntricas que desafían cualquier lógica cartográfica, lo que lo ha convertido en la musa perfecta para cuentos, poemas y novelas que exploran lo fantástico y lo surreal.

Para la psicología urbana y la literatura no es solo un barrio; es un universo paralelo donde "todo lo que se pierde, aparece", y donde el tiempo parece fluir de una manera distinta al resto de la capital. Actualmente, mantiene intacta su esencia de barrio residencial y silencioso, protegiendo su identidad única frente al caos de las avenidas que lo rodean.

Cómo es Parque Chas, el barrio de Buenos Aires que parece sacado de un cuento portada-parque-chas.jpeg El barrio de Parque Chas se consolida como el enigma urbano más fascinante de Buenos Aires, ostentando el récord simbólico de poseer la mayor cantidad de relatos por metro cuadrado.

Aunque es administrativamente el más joven de la ciudad, su trazado radiocéntrico, inspirado en las ciudades jardín europeas para alejar a los habitantes de la polución industrial; ha generado un ecosistema de leyendas donde el tiempo y el espacio parecen curvarse.

Desde el antiguo dominio de los Jesuitas hasta la subasta que dio origen al apellido del barrio, sus calles concéntricas han albergado a figuras tan dispares como el gobernador Axel Kicillof o la futbolista japonesa Ichika Egashira, quien llegó a estas tierras guiada por su devoción a Messi.

La mística de Parque Chas es tal que autores de la talla de Alejandro Dolina han teorizado sobre sus manzanas misteriosas, donde personajes como Manuel Mandeb quedan atrapados en bucles infinitos. Esta cualidad laberíntica, que también cautivó a Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, se celebra anualmente en el Festival de Poesía Internacional "Luis Luchi", que en su última edición convocó a poetas de más de 30 países. En este 2026, el barrio sigue siendo el refugio de quienes prefieren la magia sobre la practicidad, un lugar donde, según los mitos locales, uno puede entrar buscando una dirección y terminar encontrando una nueva vida.