21 de abril de 2026 Inicio
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Este es el paseo de Buenos Aires que está de moda para ir a bailar en el atardecer

Un punto de encuentro porteño ganó popularidad por ofrecer fiestas al aire libre al atardecer, con entrada gratuita, distintos estilos musicales y una propuesta abierta que transforma el espacio público en una pista de baile hasta la madrugada.

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¿Cuál es el paseo de Buenos Aires que está de moda para ir a bailar en el atardecer?

¿Cuál es el paseo de Buenos Aires que está de moda para ir a bailar en el atardecer?

  • Se trata de un espacio urbano se convirtió en un punto de encuentro cada vez más concurrido al caer la tarde
  • La propuesta se desarrolla al aire libre en una zona de gran circulación de la ciudad
  • El acceso es libre y no requiere entrada ni consumo obligatorio
  • La música comienza durante la luz del día y se extiende hasta la noche avanzada
  • La programación incluye distintos estilos que cambian según cada jornada

Este es el paseo de Buenos Aires que está de moda para ir a bailar en el atardecer: en una zona abierta de la ciudad, muy cerca de la Facultad de Derecho y la salida del subte H, un espacio urbano empezó a transformarse en uno de los planes más buscados para disfrutar música al aire libre sin pagar entrada.

Coghlan se distingue por su impronta británica, calles adoquinadas y la emblemática estación del Ferrocarril Mitre, declarada Monumento Histórico Nacional.
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Durante el día es un punto de tránsito habitual, pero cuando cae el sol, el lugar cambia por completo y se convierte en una pista de baile improvisada donde la música marca el ritmo de la tarde y la noche.

La propuesta no funciona como un boliche tradicional: no hay puertas, tickets ni consumos obligatorios. Las fiestas suceden en el exterior y cualquiera puede sumarse, quedarse un rato o bailar hasta la madrugada. La dinámica abierta y espontánea es parte central de su identidad y lo que lo convirtió en un fenómeno creciente dentro de la escena porteña.

Ache Paraje

Cómo es el paseo de Buenos Aires al que podés ir a bailar en el atardecer

La programación de Ache Paraje cambia según el día y propone una variedad de sonidos que se adaptan al ritmo de cada encuentro. Hay jornadas con sets de música electrónica y DJs que empiezan cuando todavía hay luz natural, generando una transición gradual hacia la noche. También aparecen fechas dedicadas a la cumbia y los ritmos tropicales, que convocan a un público más amplio y festivo.

A esto se suman propuestas que mezclan estilos, con cruces entre pop y sonidos latinos, que aportan dinamismo y variedad a cada edición. En conjunto, la música acompaña el paso del atardecer hacia la noche y convierte cada jornada en una experiencia distinta, con un clima que se va transformando en tiempo real.

Uno de los momentos más característicos ocurre cuando el sol baja entre los edificios cercanos. Ese instante marca el inicio del movimiento y convierte cada jornada en una experiencia distinta. El entorno abierto, la circulación constante y la ausencia de estructuras cerradas hacen que el plan se sienta más urbano y libre.

Un nuevo uso del espacio público nocturno

Más allá de la música, este tipo de encuentros refleja una forma diferente de habitar la ciudad: sin barreras de acceso, con propuestas gratuitas y en espacios compartidos. Una zona asociada históricamente al tránsito académico y cultural se resignifica cuando cae la tarde y se convierte en punto de encuentro social.

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