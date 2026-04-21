21 de abril de 2026 Inicio
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Escapadas en Buenos Aires: el pueblo que está a 200 kilómetros de la Ciudad y destaca por su llamativo estilo colonial

El lugar de pocos habitantes que no conocías y que forma parte de Ramallo, en el interior bonaerense.

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El pueblo escondido en el interior bonaerense que no conocías. 

El pueblo escondido en el interior bonaerense que no conocías. 

Turismo Ramallo
  • El Paraíso es un pequeño pueblo de Ramallo que combina historia y calma rural a 200 kilómetros de la Ciudad.

  • Su identidad se apoya en construcciones de estilo colonial y un trazado urbano reducido.

  • La propuesta turística incluye gastronomía local, patrimonio y espacios naturales cercanos.

  • El acceso es simple y lo convierte en una opción viable para una escapada breve.

La provincia de Buenos Aires mantiene una oferta turística que no siempre aparece en los circuitos más difundidos, con destinos que conservan una escala baja y una identidad marcada por la historia local. En ese mapa aparece El Paraíso, un pueblo ubicado dentro del partido de Ramallo que, a pesar de su cercanía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permanece fuera del flujo masivo de visitantes.

Coghlan se distingue por su impronta británica, calles adoquinadas y la emblemática estación del Ferrocarril Mitre, declarada Monumento Histórico Nacional.
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El Paraiso, Ramallo (1)

Con apenas 16 manzanas y unos 400 habitantes, el lugar propone una experiencia distinta, donde el ritmo cotidiano responde más a la lógica rural que a la dinámica urbana. La combinación entre arquitectura de estilo colonial y entorno natural genera un escenario que se mantiene sin grandes intervenciones modernas.

Qué se puede hacer en El Paraíso

Uno de los puntos centrales del recorrido es la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, una construcción de líneas coloniales que conserva mobiliario traído desde Francia y que funciona como referencia histórica del pueblo. Frente a este edificio se ubica la plaza principal, un espacio arbolado que organiza la vida social y permite recorrer el lugar sin apuro.

El Paraiso, Ramallo (3)

A pocos metros, una casona antigua con forma de cruz refuerza la identidad arquitectónica, mientras que el antiguo almacén, hoy reconvertido en bodegón, ofrece platos tradicionales como bondiola o pastas caseras, en un ambiente que también incorpora objetos antiguos y propuestas culturales.

En las afueras aparece el arroyo Las Hermanas, un punto elegido para actividades simples como la pesca o el descanso a la vera del agua, y el puente ferroviario, que suma un elemento visual distintivo dentro de un paisaje que se mantiene estable.

Dónde queda El Paraíso

El Paraíso se encuentra a unos 11 kilómetros de la ciudad cabecera de Ramallo y a aproximadamente 200 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su ubicación lo deja cerca de uno de los principales corredores viales del país, aunque sin integrarse del todo a los recorridos turísticos más frecuentes.

El Paraiso, Ramallo (2)

Cómo llegar a El Paraíso

El acceso más directo desde la Ciudad de Buenos Aires es a través de la Ruta Nacional 9, en dirección hacia Ramallo, desde donde se completa el trayecto por un camino asfaltado de pocos kilómetros. El trayecto dura alrededor de 2 horas. Como alternativa, se puede utilizar la Ruta Provincial 51, aunque en este caso el tramo final incluye sectores de tierra. Ambas opciones permiten organizar un viaje corto, adecuado para un fin de semana.

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