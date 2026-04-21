Escapadas en Buenos Aires: el pueblo que está a 200 kilómetros de la Ciudad y destaca por su llamativo estilo colonial El lugar de pocos habitantes que no conocías y que forma parte de Ramallo, en el interior bonaerense. Por + Seguir en







El pueblo escondido en el interior bonaerense que no conocías. Turismo Ramallo

El Paraíso es un pequeño pueblo de Ramallo que combina historia y calma rural a 200 kilómetros de la Ciudad.





Su identidad se apoya en construcciones de estilo colonial y un trazado urbano reducido.





La propuesta turística incluye gastronomía local, patrimonio y espacios naturales cercanos.





El acceso es simple y lo convierte en una opción viable para una escapada breve. La provincia de Buenos Aires mantiene una oferta turística que no siempre aparece en los circuitos más difundidos, con destinos que conservan una escala baja y una identidad marcada por la historia local. En ese mapa aparece El Paraíso, un pueblo ubicado dentro del partido de Ramallo que, a pesar de su cercanía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permanece fuera del flujo masivo de visitantes.

El Paraiso, Ramallo (1) Turismo Ramallo Con apenas 16 manzanas y unos 400 habitantes, el lugar propone una experiencia distinta, donde el ritmo cotidiano responde más a la lógica rural que a la dinámica urbana. La combinación entre arquitectura de estilo colonial y entorno natural genera un escenario que se mantiene sin grandes intervenciones modernas.

Qué se puede hacer en El Paraíso Uno de los puntos centrales del recorrido es la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, una construcción de líneas coloniales que conserva mobiliario traído desde Francia y que funciona como referencia histórica del pueblo. Frente a este edificio se ubica la plaza principal, un espacio arbolado que organiza la vida social y permite recorrer el lugar sin apuro.

El Paraiso, Ramallo (3) Turismo Ramallo A pocos metros, una casona antigua con forma de cruz refuerza la identidad arquitectónica, mientras que el antiguo almacén, hoy reconvertido en bodegón, ofrece platos tradicionales como bondiola o pastas caseras, en un ambiente que también incorpora objetos antiguos y propuestas culturales.

En las afueras aparece el arroyo Las Hermanas, un punto elegido para actividades simples como la pesca o el descanso a la vera del agua, y el puente ferroviario, que suma un elemento visual distintivo dentro de un paisaje que se mantiene estable.