Estas son las razas de perros que no deben dormir afuera en invierno: sufren aunque tengan pelo largo

Algunas razas no resisten las noches frías, aunque parezcan protegidas. Elegir un lugar cálido para dormir puede evitarles serios problemas de salud.

Durante el invierno, hay razas de perros que, pese a tener pelo largo o espeso, no están preparadas para dormir al aire libre. Su fisiología y tipo de pelaje no les brinda el aislamiento suficiente, por lo que necesitan refugio interior para mantener su salud. Protegerlas del frío no es una cuestión estética, sino de bienestar y prevención.