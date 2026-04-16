16 de abril de 2026 Inicio
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Esta playa de Brasil está en el estado de Alagoas, tiene solo 8.000 habitantes y es un paraíso escondido

Es el destino ideal para quienes desean desconectar en un entorno de naturaleza virgen, lejos del ruido de los grandes complejos hoteleros.

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En Brasil hay muchas playas que vale la pena conocer

En Brasil hay muchas playas que vale la pena conocer

Japaratinga Resort
  • Se encuentra en la costa de Alagoas, ofreciendo una alternativa tranquila a destinos más masivos. Con solo 8.000 habitantes, el pueblo mantiene una atmósfera de paz y autenticidad difícil de encontrar.

  • Se caracteriza por sus extensas orillas de arena blanca y aguas cálidas y cristalinas. La marea baja revela acuarios naturales, destacándose la famosa piscina de la Praia do Toque.

  • Los paseos en jangadas son la actividad principal para explorar los bancos de arena y arrecifes.

  • El menú de la gastronomía típica se basa en productos frescos del mar con los sabores intensos típicos del nordeste de Brasil.

En este abril de 2026, los viajeros que buscan escapar de las multitudes de Brasil que se encuentran en Río de Janeiro o Salvador de Bahía han puesto la mirada en el estado de Alagoas, hogar de uno de los secretos mejor guardados del noreste brasileño. Con una población que apenas roza los 8.000 habitantes, esta pequeña localidad se presenta como un paraíso de tranquilidad absoluta.

Es uno de los lugares más recomendados y soñados de la Patagonia.
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El gran atractivo de este escondite reside en sus piscinas naturales, formadas por extensos arrecifes de coral que emergen durante la marea baja, creando lagunas de agua cristalina y cálida a cientos de metros de la costa. Sus calles de tierra y la calidez de su gente invitan a un Turismo más consciente y pausado.

Cómo es el pueblo brasileño que parece un paraíso escondido

São Miguel dos Milagres

Situado en el estado de Alagoas, a corta distancia de la popular Maragogi, el pueblo de São Miguel dos Milagres se erige como un refugio que logra preservar una escala humana y un ritmo pausado.

Este destino, ideal para quienes buscan "bajar un cambio", destaca por sus playas vírgenes de arena blanca y aguas transparentes que invitan a caminar sin rumbo o simplemente flotar en el mar. La experiencia se transforma con la bajante de la marea, momento en que surgen piscinas naturales perfectas para el snorkel, permitiendo descubrir arrecifes y peces de colores a pocos metros de la costa.

São Miguel dos Milagres

Uno de los mayores atractivos de la zona son los paseos en jangadas, embarcaciones tradicionales que trasladan a los visitantes hasta bancos de arena que emergen en medio del océano. En lugares como la Praia do Toque, la sensación de silencio y el horizonte infinito de agua turquesa definen la esencia del viaje.

Esta atmósfera de calma se traslada también a la gastronomía local, donde los platos de pescado fresco y mariscos del nordeste brasileño se disfrutan bajo una regla tácita: comer bien, rico y, por sobre todo, sin ninguna prisa.

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