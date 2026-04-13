13 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo es y dónde queda Alter do Chão, el pueblo brasileño ideal para una escapada que eligen muchos jubilados

Para quienes buscan una experiencia que combine descanso con naturaleza accesible, Alter do Chão es el destino ideal.

Por
Cómo es y dónde queda Alter do Chão, el pueblo brasileño ideal para una escapada que eligen muchos jubilados
Manaus Jungle Tours
  • Viajar tras la jubilación prioriza destinos tranquilos, seguros y en contacto con la naturaleza, con foco en el descanso y el bienestar.
  • Alter do Chão, ubicado cerca de Santarém, se posiciona como una opción ideal por su ritmo relajado y entorno natural.
  • Conocido como el “Caribe Amazónico”, se destaca por sus playas de arena blanca sobre el río Tapajós.
  • El destino combina tranquilidad, hospitalidad y actividades accesibles como paseos en barco y caminatas en plena naturaleza.

Viajar después de jubilarse implica un cambio en la forma de entender el turismo, con una prioridad puesta en la calidad del tiempo por sobre la cantidad de destinos. En esta etapa, el interés se centra en encontrar lugares que ofrezcan seguridad, tranquilidad y un entorno natural accesible, donde el bienestar se vuelva el eje principal. Bajo esta mirada, el descanso adquiere protagonismo y permite disfrutar cada experiencia sin apuros ni exigencias propias del turismo tradicional.

Es accesible luego de una caminata de 15 kilómetros de dificultad media-alta.
Te puede interesar:

Turismo por Argentina: la cascada jujeña que nace entre las rocas y enamora con sus paisajes

En este contexto, Alter do Chão comienza a destacarse como uno de los destinos preferidos. Este pequeño pueblo del norte de Brasil, ubicado en el estado de Pará y dentro del municipio de Santarém, se sitúa a orillas del río Tapajós, a unos 38 kilómetros de la ciudad principal. Su entorno natural y su ritmo de vida relajado lo convierten en una alternativa atractiva frente a destinos más concurridos, con una atmósfera de calma difícil de igualar.

Alter do Chão

El principal atractivo de Alter do Chão radica en sus playas de agua dulce y en el contacto directo con la naturaleza amazónica. La posibilidad de caminar por arenas blancas y disfrutar de aguas cálidas y tranquilas, junto con la hospitalidad local, ofrece una experiencia diferente. Para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano, este destino representa un equilibrio ideal entre descanso y exploración en un entorno natural único.

Cómo es Alter do Chão, el pueblo tranquilo de Brasil que recomiendan para visitar

Situado en el corazón del estado de Pará, Alter do Chão es un refugio de serenidad conocido como el “Caribe Amazónico”. A diferencia de las playas del litoral atlántico, este destino se caracteriza por las aguas claras del río Tapajós y un entorno donde predominan la calma y la naturaleza. Su ritmo pausado permite una desconexión total del estrés urbano, en un escenario donde la selva y el agua crean una atmósfera única.

Alter do Chão

El principal atractivo del lugar son sus playas de arena blanca y agua dulce, que alcanzan su mejor momento durante la bajante del río. Entre ellas se destaca la Ilha do Amor, un banco de arena ubicado frente al pueblo al que se accede en pequeñas embarcaciones. Este espacio ofrece condiciones ideales para nadar y relajarse en un entorno seguro. A esto se suma una infraestructura sencilla pero acogedora, con propuestas gastronómicas que reflejan los sabores del Amazonas y una comunidad que prioriza la hospitalidad.

Para quienes buscan combinar descanso con naturaleza accesible, Alter do Chão resulta una opción ideal. Los senderos permiten explorar la biodiversidad sin grandes exigencias físicas, mientras que los paseos en barco al atardecer brindan vistas destacadas del paisaje amazónico. Se trata de un destino pensado para disfrutar sin apuro, donde la tranquilidad, la seguridad y el contacto con el entorno natural marcan el ritmo de la experiencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vivoratá, un rincón rural con historia y misterio.

Turismo en Argentina: el pueblo con una iglesia que tiene sucesos inexplicables

La localidad de Salta olvidada que es un paraíso natural para visitar. 

Turismo en Salta: el pueblo con muchísimos colores, con pocos habitantes y una experiencia única

que actividades podes hacer en san telmo si estas de visita por buenos aires

Qué actividades podés hacer en San Telmo si estás de visita por Buenos Aires

este pueblo de uruguay te traslada a grecia y es perfecto para ir en 2026: como se llama

Este pueblo de Uruguay te traslada a Grecia y es perfecto para ir en 2026: cómo se llama

Si tenés 3 días libres y los querés dedicar al Turismo interno, te dejamos una guía útil

Cuáles son los principales atractivos de Buenos Aires para visitar en solo 3 días

Otro destino ideal para el próximo viaje al Norte argentino.

Vacaciones en Salta: el pueblo que está en la Puna y que enamora a todos los viajeros

Rating Cero

La trama se conecta directamente con los de Daredevil: Born Again, donde Castle comparte escenario con Daredevil, interpretado por Charlie Cox.

Marvel presentó el avance de la película de Punisher y apuesta a un lado más oscuro: ¿de qué se trata?

La periodista confirmó su nueva pareja.

Una famosa periodista confirmó una nueva relación tras 3 años y sorprendió a todos: quién es

Britney Spears, estrella pop estadounidense.

Britney Spears ingresó a rehabilitación en medio de un proceso legal por manejar alcoholizada

Nico Vázquez y Mirta Legrand en el teatro Lola Membrives.

"¿Lo tenías antes?", el picante comentario de Mirtha Legrand a Nico Vázquez tras ver Rocky

Mirala a la gorda, Titi está mucho más gorda viste?, le dice Eduardo a Solange

El repudiable comentario de Eduardo Carrera en Gran Hermano: piden su expulsión

Isidro es un calco de su padre Eduardo.

De tal palo, tal astilla: Rocío Marengo mostró las fotos de su hijo y es idéntico a Eduardo Fort

últimas noticias

Crisis en PAMI: médicos de cabecera arrancaron un paro de 72 horas

Crisis en PAMI: médicos de cabecera arrancaron un paro de 72 horas

Hace 8 minutos
Conocé cómo podés ver tus deudas del Monotributo con ARCA

Como podés ver si tenés una deuda en el monotributo de ARCA en 2026

Hace 15 minutos
La víctima, de nacionalidad paraguaya, estaba desaparecido desde hacía 15 días

Entre Ríos: descubrieron el cuerpo de un hombre dentro de una pared

Hace 22 minutos
Confirman que será feriado el miércoles 22 de abril: ¿a qué se debe y quiénes lo disfrutaran?.

Confirman que será feriado el miércoles 22 de abril: a qué se debe y quiénes lo disfrutarán

Hace 39 minutos
El tránsito de la Autopista Illia mano al norte permanecerá interrumpido desde este lunes a las 22 hasta el martes a las 5.

Cierra la autopista Illia por obras: cómo afectará al tránsito y cuáles serán los desvíos

Hace 46 minutos