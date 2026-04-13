Cómo es y dónde queda Alter do Chão, el pueblo brasileño ideal para una escapada que eligen muchos jubilados Para quienes buscan una experiencia que combine descanso con naturaleza accesible, Alter do Chão es el destino ideal. Por + Seguir en







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Viajar tras la jubilación prioriza destinos tranquilos, seguros y en contacto con la naturaleza, con foco en el descanso y el bienestar.

Alter do Chão, ubicado cerca de Santarém, se posiciona como una opción ideal por su ritmo relajado y entorno natural.

Conocido como el “Caribe Amazónico”, se destaca por sus playas de arena blanca sobre el río Tapajós.

El destino combina tranquilidad, hospitalidad y actividades accesibles como paseos en barco y caminatas en plena naturaleza. Viajar después de jubilarse implica un cambio en la forma de entender el turismo, con una prioridad puesta en la calidad del tiempo por sobre la cantidad de destinos. En esta etapa, el interés se centra en encontrar lugares que ofrezcan seguridad, tranquilidad y un entorno natural accesible, donde el bienestar se vuelva el eje principal. Bajo esta mirada, el descanso adquiere protagonismo y permite disfrutar cada experiencia sin apuros ni exigencias propias del turismo tradicional.

En este contexto, Alter do Chão comienza a destacarse como uno de los destinos preferidos. Este pequeño pueblo del norte de Brasil, ubicado en el estado de Pará y dentro del municipio de Santarém, se sitúa a orillas del río Tapajós, a unos 38 kilómetros de la ciudad principal. Su entorno natural y su ritmo de vida relajado lo convierten en una alternativa atractiva frente a destinos más concurridos, con una atmósfera de calma difícil de igualar.

Alter do Chão Visit Brasil El principal atractivo de Alter do Chão radica en sus playas de agua dulce y en el contacto directo con la naturaleza amazónica. La posibilidad de caminar por arenas blancas y disfrutar de aguas cálidas y tranquilas, junto con la hospitalidad local, ofrece una experiencia diferente. Para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano, este destino representa un equilibrio ideal entre descanso y exploración en un entorno natural único.

Cómo es Alter do Chão, el pueblo tranquilo de Brasil que recomiendan para visitar Situado en el corazón del estado de Pará, Alter do Chão es un refugio de serenidad conocido como el “Caribe Amazónico”. A diferencia de las playas del litoral atlántico, este destino se caracteriza por las aguas claras del río Tapajós y un entorno donde predominan la calma y la naturaleza. Su ritmo pausado permite una desconexión total del estrés urbano, en un escenario donde la selva y el agua crean una atmósfera única.

Alter do Chão Visit Brasil El principal atractivo del lugar son sus playas de arena blanca y agua dulce, que alcanzan su mejor momento durante la bajante del río. Entre ellas se destaca la Ilha do Amor, un banco de arena ubicado frente al pueblo al que se accede en pequeñas embarcaciones. Este espacio ofrece condiciones ideales para nadar y relajarse en un entorno seguro. A esto se suma una infraestructura sencilla pero acogedora, con propuestas gastronómicas que reflejan los sabores del Amazonas y una comunidad que prioriza la hospitalidad.

Para quienes buscan combinar descanso con naturaleza accesible, Alter do Chão resulta una opción ideal. Los senderos permiten explorar la biodiversidad sin grandes exigencias físicas, mientras que los paseos en barco al atardecer brindan vistas destacadas del paisaje amazónico. Se trata de un destino pensado para disfrutar sin apuro, donde la tranquilidad, la seguridad y el contacto con el entorno natural marcan el ritmo de la experiencia.