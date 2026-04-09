9 de abril de 2026 Inicio
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Esta playa brasileña está en el corazón del Amazonas, no es tan conocida y es un destino perfecto para visitar

A diferencia de las playas costeras, aquí no hay olas fuertes ni salitre, lo que convierte al baño en una experiencia relajante y purificadora.

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El tesoro oculto en Brasil

El tesoro oculto en Brasil, perfecto para el Turismo que valora la naturaleza salvaje

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  • Es el punto turístico central, conocido por sus bancos de arena blanca y aguas transparentes de río. Se encuentra en el estado de Pará, formando parte de la jurisdicción de Santarém.

  • El paisaje cambia drásticamente entre la temporada de playas (agosto-enero) y la de selva inundada (febrero-julio).

  • La oferta incluye desde descanso en la orilla hasta deportes extremos como rápel y pesca deportiva.

  • La villa está situada estratégicamente a la vera del majestuoso río Tapajós. Se llega fácilmente desde Santarém recorriendo 40 km por la ruta PA-457.

Aunque el imaginario colectivo asocia las playas de Brasil exclusivamente con el litoral atlántico, existe un tesoro oculto en el corazón de la selva que desafía todos los mapas convencionales. Se trata de Alter do Chão, una villa ubicada a orillas del río Tapajós, en el estado de Pará, que ha sido bautizada por expertos internacionales como el "Caribe Amazónico". Visitar este rincón es una oportunidad única para quienes buscan desconexión total.

Uno de los rincones más llamativos de Brasil.
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Este destino, todavía resguardado del turismo masivo, ofrece una experiencia surrealista: extensiones de arena blanca y finísima que emergen de las aguas dulces y cristalinas del río, rodeadas por la vegetación más exuberante del planeta. En un mundo que busca destinos más sostenibles y menos intervenidos, esta playa fluvial se alza como el refugio definitivo, recordándonos que el corazón del Amazonas guarda un paraíso de arena y agua dulce que espera ser descubierto.

Así es Alter do Chão, la playa brasileña no tan conocida para visitar en 2026

Alter do Chao

Alter do Chão, ubicado en el estado de Pará, es un destino brasileño donde la naturaleza se reinventa según la estación. Durante el período de agosto a enero, el descenso de las aguas revela extensas playas de arena blanca y aguas cristalinas, ideales para quienes buscan relax y desconexión.

Por el contrario, entre febrero y julio, la temporada de lluvias transforma el paisaje en un escenario selvático inundado, convirtiéndose en el momento perfecto para el avistamiento de monos, aves y diversas especies amazónicas desde embarcaciones.

Este pintoresco pueblo, que pertenece a la ciudad de Santarém y descansa a orillas del río Tapajós, ofrece una amplia gama de actividades para los amantes de la aventura. En la emblemática Playa de Alter do Chão, o Ilha do Amor, los visitantes pueden disfrutar de paseos en canoa, excursiones guiadas por la selva, senderismo, pesca deportiva e incluso rápel.

Para llegar a este paraíso amazónico, la ruta más sencilla consiste en viajar desde Santarém, recorriendo 40 kilómetros por la carretera PA-457, ya sea en auto particular o mediante los autobuses que conectan ambas localidades con frecuencia horaria.

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