Esta playa brasileña está cerca de Florianópolis y es un destino perfecto para los argentinos: cómo se llama A sólo 90 kilómetros de Florianópolis, Praia do Rosa se convierte en un verdadero paraíso, ideal para relajarse con mejores precios y clima perfecto. Por + Seguir en







La playa ideal para visitar en Brasil. KAYAK

Praia do Rosa es una de las mejores opciones del sur de Brasil para quienes buscan playa y tranquilidad.

Está ubicada a unos 90 kilómetros de Florianópolis y se destaca por su entorno natural y bahía protegida.

Fuera de temporada alta ofrece un ambiente más relajado y menos turistas.

Además, tiene precios más accesibles en alojamiento y servicios, con mar templado e infraestructura turística. Si se busca un destino de playa que combine tranquilidad y accesibilidad, Praia do Rosa se presenta como una de las mejores alternativas en el sur de Brasil. Ubicada en el estado de Santa Catarina, a solo 90 kilómetros de Florianópolis, esta bahía protegida se destaca por sus temperaturas agradables y un entorno natural privilegiado, ideal para quienes desean escapar del movimiento de la temporada alta.

Este rincón costero se transforma en un refugio perfecto para los viajeros que priorizan la conexión con la naturaleza y la tranquilidad del mar. Al visitar la zona fuera de los meses más concurridos, es posible disfrutar de sus paisajes con mayor calma y de un ambiente mucho más relajado.

Praia do Rosa Sus extensos arenales son ideales para el surf, mientras que los senderos de los morros ofrecen miradores con vistas panorámicas. Pexels Además de su belleza escénica, la región ofrece precios más accesibles en alojamiento y servicios durante esta época del año. Con mar templado, buena infraestructura y menos turistas, el destino se consolida como una opción ideal para descansar en una de las playas más lindas del sur de Brasil.

Cómo es la playa de Brasil que está cerca de Florianópolis y es ideal para visitar Si se busca un destino de playa que combine tranquilidad y accesibilidad, Praia do Rosa es una de las mejores alternativas en el estado de Santa Catarina. Ubicada a solo 90 kilómetros al sur de Florianópolis, esta bahía protegida se destaca por sus temperaturas cálidas y un entorno natural privilegiado, ideal para quienes desean escapar del movimiento de los centros turísticos más concurridos.

Praia do Rosa Este encantador pueblo, situado a 90 kilómetros de Florianópolis, destaca por su belleza natural intacta y sus playas de ensueño, que lo posicionan como un lugar ideal para quienes desean unas vacaciones memorables. Pexels Este rincón costero se presenta como un refugio perfecto para los viajeros que priorizan la conexión con la naturaleza y la tranquilidad del mar. Al evitar los picos de la temporada alta, es posible disfrutar de sus paisajes con mayor libertad y de un ambiente mucho más relajado, que permite apreciar la esencia de la costa brasileña.

Además de su belleza natural, la región ofrece ventajas como precios más accesibles en servicios y hospedaje. Con mar templado y una atmósfera tranquila, el destino se consolida como una excelente opción para descansar en una de las bahías más encantadoras del sur de Brasil.