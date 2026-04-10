Selva, aguas cristalinas y mucha tranquilidad: este destino de Brasil es el más elegido por los jubilados Un entorno natural permite desconectar del ritmo cotidiano. La calma y el paisaje marcan una experiencia diferente. Por + Seguir en







Este destino propone una experiencia más pausada, con paisajes cambiantes y actividades pensadas para disfrutar sin exigencias. David Rego Jr

Un pueblo del norte de Brasil gana popularidad por su entorno natural y ritmo relajado.

Sus playas de agua dulce y la selva amazónica ofrecen una experiencia distinta a los destinos tradicionales.

La tranquilidad, seguridad y accesibilidad lo convierten en una opción elegida por adultos mayores.

Permite estadías prolongadas con actividades suaves y contacto directo con la naturaleza. Cada vez más personas que ya dejaron atrás la vida laboral buscan destinos donde puedan descansar y sentir un mayor bienestar en su día a día. Uno de los más elegidos es este rincón amazónico de Brasil que ya se posiciona como una de las opciones más valoradas por quienes le dan más lugar a la calma y el contacto con la naturaleza.

Se trata de Alter do Chão, un pequeño pueblo ubicado en el norte del país que forma parte del municipio de Santarém. Su cercanía con el río Tapajós y su entorno selvático le dan una identidad particular dentro del mapa turístico brasileño.

Lejos del ritmo acelerado de los grandes centros urbanos, este destino propone una experiencia más pausada, con paisajes cambiantes y actividades pensadas para disfrutar sin exigencias. Esa combinación lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan desconectar manteniendo la comodidad.

Alter do Chão Visit Brasil Cómo es el pueblo brasileño que se destaca para los jubilados y es ideal para visitar Alter do Chão se caracteriza por su tamaño reducido y su ambiente tranquilo, donde los desplazamientos son cortos y la vida cotidiana transcurre sin aglomeraciones. Esa dinámica hace más fácil recorrerlo a pie o con traslados breves, algo especialmente valorado por quienes priorizan la comodidad durante el viaje.

Uno de sus mayores atractivos es la playa Ilha do Amor, una extensa franja de arena blanca bañada por las aguas transparentes del río Tapajós. A diferencia del mar, el entorno ofrece condiciones más calmas y temperaturas agradables, ideales para relajarse o disfrutar del paisaje sin esfuerzo.

Alter do Chao Idobi El destino presenta cambios a lo largo del año que enriquecen la experiencia. Durante los meses en que baja el nivel del río, emergen amplias playas que permiten tener más lugar para descansar y caminar. En época de crecida, en cambio, la selva se inunda parcialmente y habilita recorridos en canoa y paseos fluviales tranquilos. La propuesta se completa con actividades accesibles como senderismo por caminos planos, observación de fauna y gastronomía regional basada en productos frescos. Con alojamientos confortables y servicios básicos bien cubiertos, el lugar permite estadías largas en un entorno seguro, donde el tiempo se vive a otro ritmo.