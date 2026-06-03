Victoria Villarruel volvió a desmarcarse del Gobierno: se reunió con la jueza Michelli El encuentro se dio en medio de la polémica que generó su designación, la cual el Poder Ejecutivo busca frenar. Desde el entorno de la vicepresidenta, en tanto, aseguran que ella se reúne con todos los jueces y que es "una conducta normal". Por Agregar C5N en









La vicepresidenta Victoria Villarruel se reunió este martes a la jueza María Verónica Michelli, en medio de la creciente tensión política generada por la decisión del Gobierno de intentar frenar su designación en la Justicia federal.

El encuentro se produjo mientras continúa la controversia por el pliego de Michelli, cuya candidatura había avanzado en el Senado con el respaldo de legisladores oficialistas y aliados, pero luego quedó bajo cuestionamiento tras el pedido del Poder Ejecutivo para dejar sin efecto su nominación.

Desde el entorno de Villarruel buscaron quitarle dramatismo a la reunión y remarcaron que la vicepresidenta mantiene una política institucional de diálogo con integrantes y candidatos del Poder Judicial. Según explicó el periodista Lautaro Mailin en sus redes sociales, cerca de la titular del Senado sostienen que "recibió a todos los jueces" y que comparte el criterio de que la representación judicial debe contar con el aval de la Cámara alta.

“En este caso en particular, los bloques firmaron el pliego de la jueza. Esto no tiene nada de novedoso en la conducta de la Vicepresidente, lo hizo en todas las instancias donde le tocó decidir con arreglo a la voluntad de las mayorías en el Senado”, señalaron desde su entorno.

La reunión adquiere relevancia política porque se produce en un momento de fuertes diferencias dentro del oficialismo por el futuro de la candidatura de Michelli. La magistrada, actual secretaria del Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata, había obtenido los apoyos necesarios en la Comisión de Acuerdos para avanzar hacia una eventual votación en el recinto.