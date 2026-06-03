3 de junio de 2026 Inicio
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Victoria Villarruel volvió a desmarcarse del Gobierno: se reunió con la jueza Michelli

El encuentro se dio en medio de la polémica que generó su designación, la cual el Poder Ejecutivo busca frenar. Desde el entorno de la vicepresidenta, en tanto, aseguran que ella se reúne con todos los jueces y que es "una conducta normal".

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Victoria Villarruel volvió a desmarcarse del Gobierno: se reunió con la jueza Michelli

La vicepresidenta Victoria Villarruel se reunió este martes a la jueza María Verónica Michelli, en medio de la creciente tensión política generada por la decisión del Gobierno de intentar frenar su designación en la Justicia federal.

Eduardo Kovalivker, dueño de la Suizo Argentina.
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El encuentro se produjo mientras continúa la controversia por el pliego de Michelli, cuya candidatura había avanzado en el Senado con el respaldo de legisladores oficialistas y aliados, pero luego quedó bajo cuestionamiento tras el pedido del Poder Ejecutivo para dejar sin efecto su nominación.

Desde el entorno de Villarruel buscaron quitarle dramatismo a la reunión y remarcaron que la vicepresidenta mantiene una política institucional de diálogo con integrantes y candidatos del Poder Judicial. Según explicó el periodista Lautaro Mailin en sus redes sociales, cerca de la titular del Senado sostienen que "recibió a todos los jueces" y que comparte el criterio de que la representación judicial debe contar con el aval de la Cámara alta.

“En este caso en particular, los bloques firmaron el pliego de la jueza. Esto no tiene nada de novedoso en la conducta de la Vicepresidente, lo hizo en todas las instancias donde le tocó decidir con arreglo a la voluntad de las mayorías en el Senado”, señalaron desde su entorno.

La reunión adquiere relevancia política porque se produce en un momento de fuertes diferencias dentro del oficialismo por el futuro de la candidatura de Michelli. La magistrada, actual secretaria del Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata, había obtenido los apoyos necesarios en la Comisión de Acuerdos para avanzar hacia una eventual votación en el recinto.

La Casa Rosada, sin embargo, pidió retirar el pliego luego de que trascendiera que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, autor de investigaciones periodísticas sobre distintos asuntos vinculados al Gobierno nacional. La decisión generó cuestionamientos de sectores políticos, judiciales e incluso de dirigentes cercanos al oficialismo.

La polémica también dejó expuesta una diferencia interna con la senadora Patricia Bullrich, quien manifestó públicamente su desacuerdo con el retiro del pliego y defendió la necesidad de respetar los procedimientos institucionales una vez iniciado el trámite parlamentario.

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