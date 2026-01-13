Está oculto en Buenos Aires y hace una entraña a la parrilla exquisita: el mejor bodegón

13 de enero de 2026 Inicio
El bodegón de Buenos Aires que hace una entraña espectacular. 

El bodegón de Buenos Aires que hace una entraña espectacular. 

  • La Pipeta es un bodegón tradicional de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Funciona desde 1961 "bajo tierra" en el microcentro, exactamente en San Martín 498.
  • Sus especialidades son la entraña, el bife de chorizo y los buñuelos de acelga.
  • Abre de lunes a sábados y se recomienda reservar los fines de semana por la alta concurrencia.

Ubicado en pleno corazón de Buenos Aires, existe un bodegón que funciona "bajo tierra" desde 1961, y aunque se mantiene oculto, no es para nada un secreto. Más bien, es uno de los restaurantes más recomendados dentro del circuito gastronómico de microcentro, y cuenta con una amplia trayectoria.

La Pipeta, con más de seis décadas de historia, es un clásico porteño con mozos de oficio y decoraciones que están desde los inicios del lugar. Esta conjunción logra un ambiente cálido y familiar.

En su menú está impreso el lema “un bodegón es, ante todo, un lugar donde ir a comer”, lo cual ya da indicios de una carta extensa, con opciones para todos los gustos, y porciones abundantes. Y es que en este lugar, todo está pensado para compartir, invitando a familias y grupos de amigos a sentarse en sus mesas.

Bodegón La Pipeta
Al ingresar al Bodegón La Pipeta, se percibe un ambiente familiar y acogedor, donde la calidez de la atención se mezcla con la nostalgia de las paredes empapeladas con recortes de diarios y fotos antiguas.

Al ingresar al Bodegón La Pipeta, se percibe un ambiente familiar y acogedor, donde la calidez de la atención se mezcla con la nostalgia de las paredes empapeladas con recortes de diarios y fotos antiguas.

Abierto de lunes a sábados, este restaurante ofrece una propuesta variada de almuerzo y cena, con opciones típicas de un bodegón porteño: carnes a la parrilla, milanesas y pastas como insignia de orgullo. Entre ellas, la entraña es una de las piezas más elogiadas del lugar.

Para una experiencia completa, cuentan con un gran catálogo de vinos argentinos y ofrecen tragos y aperitivos para quienes prefieren otras opciones de bebida.

Dónde queda La Pipeta

La Pipeta se encuentra en la calle San Martín 498, en el corazón del microcentro. Su ubicación céntrica permite llegar al lugar fácilmente a través del transporte público desde distintos puntos de la Ciudad.

Los viernes y sábados se recomienda reservar una mesa porque el lugar está ubicado en un punto turístico de la Ciudad y suele haber lista de espera en los horarios de mayor concurrencia. Los domingos permanece cerrado.

Qué puedo pedir en La Pipeta

La Pipeta (2)

Para comenzar la comida, los buñuelos de acelga de la abuela, la provoleta con jamón crudo, rúcula y tomate o la tortilla de papa son los más recomendados. También se puede pedir la Tabla Pipeta para compartir que incluye porción chica de buñuelos, tortilla de papas, jamón crudo y aceitunas, pudiendo probar un poco de todo.

Además de ser conocido por sus milanesas grandes, la parrillada no falla en este lugar. Entre sus cohortes más recomendados están el bife de chorizo (de 500 gr), el bife mariposa y la entraña, estos últimos para compartir entre dos. Todos vienen con guarnición de papas fritas; unas papas crocantes y muy elogiadas.

Su carta tiene platos fríos como matambre de pollo y ensalada rusa, ideales para estos días de calor. Además de su oferta variada de ensaladas:

  • Ensalada de pollo grillado, con tomates, palta, parmesano y verdes.
  • Ensalada de zanahoria, choclo, huevo y mayonesa.
  • Ensalada de atún, zanahoria, aceitunas verdes, tomate, aderezo.
  • Ensalada “La Pipeta” con tomate, zanahoria, huevo, cebolla, mix de verdes, pepino, remolacha, aceitunas y aderezo.
postres La Pipeta

Todo se sirve en porciones generosas que se pueden compartir entre dos tranquilamente. En cuanto a sus postres, no suelen faltar los íconos porteños como el flan con dulce de leche y crema, budín de pan o el Postre Vigilante. Aunque la sugerencia de la casa es es la tarantela a lo Farfán.

Cómo llegar a La Pipeta

Si bien ir en auto puede ser bastante rápido desde distintos puntos de la ciudad y alrededores, puede ser difícil encontrar estacionamiento en la zona. Pero se puede llegar fácilmente mediante transporte público.

La opción más rápida es a través de la Línea B de Subte bajando en la Estación Florida o Avenida Corrientes; en la Línea C en la Estación Lavalle o Diagonal Norte; o la Línea D bajando en la Estación Catedral y caminando algunas cuadras más hasta el lugar.

Múltiples líneas de colectivo transitan por las cercanías de la Avenida Corrientes, Lavalle y la Avenida 9 de Julio. Algunas de las que tienen paradas a pocos metros del restaurante son: 7, 8, 9, 23, 24, 45, 50, 99, 143 y 180.

