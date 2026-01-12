12 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Está cerca de Buenos Aires y muchos eligen este pueblo y sus cascadas para refrescarse en enero 2026

Propuesta con sierras, saltos de agua y áreas verdes que combina tranquilidad, caminatas y contacto pleno con la naturaleza durante la temporada estival.

Por
Cascadas y sierras

Cascadas y sierras, el atractivo serrano de Tornquist en verano.

Google Maps
  • Tornquist se consolida como un punto turístico del sudoeste bonaerense por su combinación de sierras, cascadas y entornos naturales.
  • La Reserva Natural Sierras Grandes concentra los principales atractivos, con saltos de agua y piletas naturales rodeadas de vegetación.
  • El destino ofrece propuestas tanto en el casco urbano como en áreas serranas a pocos kilómetros del centro.
  • La cercanía relativa con la Ciudad de Buenos Aires permite planificar una escapada de verano de varios días.

Hacer turismo dentro de la provincia de Buenos Aires no se limita a estancias rurales o balnearios de la costa atlántica, ya que existen localidades cercanas a la Ciudad que ofrecen paisajes serranos y propuestas distintas para el verano. Tornquist se presenta como uno de esos destinos que rompe con la imagen clásica de la llanura pampeana, con relieves naturales, senderos y espacios al aire libre donde el agua y las sierras se convierten en un atractivo central para quienes buscan refrescarse en enero.

Ofrece una carta variada de comidas y tragos. 
Te puede interesar:

Tiene platos abundantes y es un bar de costa en Buenos Aires: tenés que conocerlo

Ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Tornquist se consolidó como una referencia dentro del circuito serrano bonaerense por su combinación de naturaleza y propuestas al aire libre. Su cercanía con otras localidades turísticas de la zona y el acceso a áreas protegidas con cascadas y piletas naturales la posicionan como un punto estratégico para recorrer esta región durante la temporada de verano.

La oferta del destino se completa con su trazado urbano ordenado, plazas y sectores verdes que conviven con el paisaje serrano. Esta integración entre pueblo y entorno permite planificar actividades diversas, desde caminatas suaves hasta recorridos más extensos por senderos que conducen a formaciones rocosas y cursos de agua, en un contexto que prioriza la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.

Cascadas Tornquist
El Piletón Grande es uno de los espacios más elegidos para disfrutar del agua en pleno entorno serrano.

El Piletón Grande es uno de los espacios más elegidos para disfrutar del agua en pleno entorno serrano.

Dónde queda Tornquist

Tornquist se ubica en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 587 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires y aproximadamente 76 kilómetros al norte de Bahía Blanca. Su posición geográfica la coloca en una zona de transición entre las extensas llanuras pampeanas y las sierras características de esta región bonaerense.

La localidad es cabecera del partido que lleva su mismo nombre y forma parte de un corredor turístico serrano que incluye a destinos muy visitados como Villa Ventana y Sierra de la Ventana. Esta cercanía potencia su importancia dentro de la oferta regional, ya que permite combinar distintos paisajes y actividades en un mismo recorrido.

El entorno natural que rodea al pueblo es uno de sus principales diferenciales. Las sierras y la vegetación crean un escenario que contrasta con la imagen más difundida de la provincia, reforzando su perfil como alternativa para quienes buscan propuestas ligadas a la naturaleza y el aire libre.

Qué puedo hacer en Tornquist

La localidad combina espacios urbanos y atractivos naturales que permiten realizar actividades variadas. En el centro, la plaza principal es ideal para paseos a pie, con jardines y un lago artificial que invita a recorrer el área, descansar y disfrutar de un entorno tranquilo.

PARQUE PROVINCIAL TORNQUIST
La Reserva Natural Sierras Grandes concentra las cascadas y piletas naturales que distinguen a Tornquist.

La Reserva Natural Sierras Grandes concentra las cascadas y piletas naturales que distinguen a Tornquist.

A pocos kilómetros del casco urbano se encuentra el Monte Calvario, un sitio pensado para caminatas y recorridos contemplativos. Sus estaciones del Vía Crucis y la gran cruz blanca ofrecen un circuito que permite observar el paisaje serrano desde distintos puntos y sumar una experiencia distinta al recorrido turístico.

La Reserva Natural Sierras Grandes es el principal escenario para las actividades al aire libre, con senderos que conducen a cascadas como San Bernardo, Grande y Escondida, además del Piletón Grande, una pileta natural muy utilizada en verano para refrescarse después de las caminatas en contacto directo con la naturaleza.

Cómo llegar a Tornquist

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más directa para viajar en auto es tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur y luego continuar por la Ruta Nacional 33 hasta ingresar a la zona de Tornquist. El trayecto total es de aproximadamente 587 kilómetros y demanda entre 6 y 7 horas de viaje, según el ritmo de conducción y las paradas que se realicen, con un paisaje que va cambiando progresivamente desde la llanura pampeana hasta las sierras del sudoeste bonaerense.

Para quienes eligen viajar en micro o colectivo, existen servicios que conectan la Ciudad de Buenos Aires con Bahía Blanca, y desde allí se puede continuar hacia Tornquist en otro tramo de transporte terrestre. Esta alternativa permite acceder al destino sin vehículo propio y resulta práctica para planificar una escapada de varios días.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se necesitaron $2.128.461 en diciembre para ser considerados de clase media.

Una familia tipo de CABA necesitó más de $1,3 millones en diciembre para no ser pobre

Nueva Pompeya: detuvieron al hombre araña cuando intentaba robar una casa

Nueva Pompeya: detuvieron al "hombre araña" cuando intentaba robar una casa

play

Violento intento de robo en una avícola de Mataderos: un empleado se defendió y mató a un ladrón

Sus platos de pastas son muy recomendados. 

El bodegón de Buenos Aires que mezcla lo mejor de los platos porteños: tradición, sabor y abundancia

Se ubica en el partido de Arrecifes, cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo poco explorado: tiene bodegón, tradición y casas quintas con pileta

Este pueblo bonaerense es conocido gracias a su vasta historia. 

La escapada cerca de Buenos Aires: el pueblo antiguo que logró reinventarse gracias al turismo

Rating Cero

Tensión en MasterChef: qué pasó entre Damián Betular y Germán Martitegui
play

Tensión en MasterChef: qué pasó entre Damián Betular y Germán Martitegui

Con un guion ágil y una estética neoyorquina impecable, los nuevos episodios ofrecen una mirada fresca y sin prejuicios sobre los romances intergeneracionales y la reinvención personal.
play

Esta serie sobre mujeres de más de 40 tiene una nueva temporada en Netflix y es furor: como se llama

Jonah Hill sorprende con un drástico cambio físico.

La impresionante transformación de Jonah Hill, de El Lobo de Wall Street: bajó 30 kilos

MaiaReficco, es actriz y cantante argentina que protagonizó un musical en Broadway

Quién es Maia Reficco, la joven que estaría saliendo con Franco Colapinto

De Paul se tatutó tres corazones y subió una foto de un benteveo en presagio de un embarazo

¿Tini Stoessel embarazada? El sugestivo tatuaje de Rodrigo De Paul que alimentó los rumores

La miniserie está conformada por ocho episodios. 
play

Tiene 8 capítulos y es la serie que destronó al final de Stranger Things

últimas noticias

En Salta hay un pueblito con paisajes asombrosos para visitar en esta temporada 2026.

Turismo en Salta: el pueblito con paisajes asombrosos de formaciones rocosas puntiagudas para ir en el verano 2026

Hace 10 minutos
El ratón colilargo o ratón de cola larga puede transmitir hantavirus.

Alerta por hantavirus: murió una nena de 10 años y ya son 4 las víctimas fatales en 2026

Hace 30 minutos
Anses sumó una herramienta digital que facilita las consultas online.

Si tenés que hacer consultas en ANSES, no podés no saber esta novedad: de qué se trata

Hace 36 minutos
Este viaje por una ruta argentina ofrece Wifi gratuito: como funciona y qué hacer para conectarse

Este viaje por una ruta argentina ofrece Wifi gratuito: como funciona y qué hacer para conectarse

Hace 36 minutos
Giuliano Simeone marcó tendencia con un look total black.

El look de Giuliano Simeone que se robó las miradas: lo clásico no pasa de moda

Hace 37 minutos