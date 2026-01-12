Propuesta con sierras, saltos de agua y áreas verdes que combina tranquilidad, caminatas y contacto pleno con la naturaleza durante la temporada estival.

Hacer turismo dentro de la provincia de Buenos Aires no se limita a estancias rurales o balnearios de la costa atlántica, ya que existen localidades cercanas a la Ciudad que ofrecen paisajes serranos y propuestas distintas para el verano. Tornquist se presenta como uno de esos destinos que rompe con la imagen clásica de la llanura pampeana, con relieves naturales, senderos y espacios al aire libre donde el agua y las sierras se convierten en un atractivo central para quienes buscan refrescarse en enero.

Tiene platos abundantes y es un bar de costa en Buenos Aires: tenés que conocerlo

Ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Tornquist se consolidó como una referencia dentro del circuito serrano bonaerense por su combinación de naturaleza y propuestas al aire libre. Su cercanía con otras localidades turísticas de la zona y el acceso a áreas protegidas con cascadas y piletas naturales la posicionan como un punto estratégico para recorrer esta región durante la temporada de verano.

La oferta del destino se completa con su trazado urbano ordenado, plazas y sectores verdes que conviven con el paisaje serrano . Esta integración entre pueblo y entorno permite planificar actividades diversas, desde caminatas suaves hasta recorridos más extensos por senderos que conducen a formaciones rocosas y cursos de agua, en un contexto que prioriza la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.

Tornquist se ubica en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires , a unos 587 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires y aproximadamente 76 kilómetros al norte de Bahía Blanca . Su posición geográfica la coloca en una zona de transición entre las extensas llanuras pampeanas y las sierras características de esta región bonaerense.

El Piletón Grande es uno de los espacios más elegidos para disfrutar del agua en pleno entorno serrano.

La localidad es cabecera del partido que lleva su mismo nombre y forma parte de un corredor turístico serrano que incluye a destinos muy visitados como Villa Ventana y Sierra de la Ventana . Esta cercanía potencia su importancia dentro de la oferta regional, ya que permite combinar distintos paisajes y actividades en un mismo recorrido.

El entorno natural que rodea al pueblo es uno de sus principales diferenciales. Las sierras y la vegetación crean un escenario que contrasta con la imagen más difundida de la provincia, reforzando su perfil como alternativa para quienes buscan propuestas ligadas a la naturaleza y el aire libre.

Qué puedo hacer en Tornquist

La localidad combina espacios urbanos y atractivos naturales que permiten realizar actividades variadas. En el centro, la plaza principal es ideal para paseos a pie, con jardines y un lago artificial que invita a recorrer el área, descansar y disfrutar de un entorno tranquilo.

PARQUE PROVINCIAL TORNQUIST La Reserva Natural Sierras Grandes concentra las cascadas y piletas naturales que distinguen a Tornquist. PARQUE PROVINCIAL TORNQUIST- FACEBOOK

A pocos kilómetros del casco urbano se encuentra el Monte Calvario, un sitio pensado para caminatas y recorridos contemplativos. Sus estaciones del Vía Crucis y la gran cruz blanca ofrecen un circuito que permite observar el paisaje serrano desde distintos puntos y sumar una experiencia distinta al recorrido turístico.

La Reserva Natural Sierras Grandes es el principal escenario para las actividades al aire libre, con senderos que conducen a cascadas como San Bernardo, Grande y Escondida, además del Piletón Grande, una pileta natural muy utilizada en verano para refrescarse después de las caminatas en contacto directo con la naturaleza.

Cómo llegar a Tornquist

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más directa para viajar en auto es tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur y luego continuar por la Ruta Nacional 33 hasta ingresar a la zona de Tornquist. El trayecto total es de aproximadamente 587 kilómetros y demanda entre 6 y 7 horas de viaje, según el ritmo de conducción y las paradas que se realicen, con un paisaje que va cambiando progresivamente desde la llanura pampeana hasta las sierras del sudoeste bonaerense.

Para quienes eligen viajar en micro o colectivo, existen servicios que conectan la Ciudad de Buenos Aires con Bahía Blanca, y desde allí se puede continuar hacia Tornquist en otro tramo de transporte terrestre. Esta alternativa permite acceder al destino sin vehículo propio y resulta práctica para planificar una escapada de varios días.