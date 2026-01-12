Tiene platos abundantes y es un bar de costa en Buenos Aires: tenés que conocerlo

Es un "beach bar" con estética californiana, ubicado en Punta Carrasco y con un gran deck frente al río.

En los últimos dos años, Costanera Norte supo consolidarse como un polo gastronómico dentro de la Ciudad de Buenos Aires, muy atractivo para turistas. Con propuestas innovadoras y de nivel, y una espectacular vista al Río de la Plata , este lugar toma cada vez más protagonismo en la conversación foodie en las redes sociales.

Dentro de su oferta aparece Malloy's Costanera , el exitoso concepto nacido en las costas de Martínez que logró replicar su mística de "beach bar" californiano en el corazón de Punta Carrasco . Lo primero que impacta no es su carta, sino su atmósfera; diseñado bajo una estética de club de playa, cuenta con un amplio deck exterior que se asoma directamente al río, sacando provecho de su ubicación estratégica.

Es un lugar ideal para ver el atardecer con un trago en mano o para tener un almuerzo disfrutando de un día soleado de verano. Es la propuesta perfecta para quienes buscan un plan más relajado , alejados de los restaurantes en zonas con más movimiento como Palermo o Chacarita.

Malloy’s se encuentra ubicado en Avenida Costanera Rafael Obligado , dentro del complejo Punta Carrasco , frente a Aeroparque. El lugar abre de miércoles a domingos , desde el mediodía hasta las 2 de la mañana.

Un dato no menor es que el complejo cuenta con estacionamiento privado para clientes. También es pet friendly , para que puedas disfrutar del espacio acompañado de tu mascota.

Qué puedo pedir en Malloy 's Costanera

Malloys costanera (2) @malloys.costanera

La carta combina platos de la cocina internacional con comidas típicas de la gastronomía argentina, siendo las carnes de lo más recomendado dentro del menú. Las rabas a la romana con salsa tártara y la burratina acompañada con rúcula y mortadela con pistachos, son los favoritos para empezar la comida.

La parrilla es uno de los pilares del lugar; el ojo de bife, la entraña y las ribs de cerdo son los más pedidos. También, destacan opciones gourmet como el salmón grillado y los raviolones de ternera con boloñesa. Además cuentan con una barra de sushi de alta calidad, ideal para los almuerzos bajo el sol o para cenas más ligeras.

Un punto muy valorado es su atención a las dietas especiales, ofreciendo opciones sin TACC y paneras aptas para celíacos. También tienen propuestas vegetarianas como la parrillada de vegetales y los ravioles de calabaza en masa de rúcula.

malloy's Malloy's cuenta con una extensa carta de coctelería de autor.

Su coctelería de autor, con tragos como el Florida o el Malloy's Summer, está pensada para maridar con la brisa veraniega. Para el cierre dulce, la Copa Negra Malloy's o la tarta Franui son el broche de oro para esta experiencia al costado del río.

Cómo llegar a Malloy 's Costanera

Llegar a Malloy's Costanera es relativamente sencillo debido a su proximidad con avenidas importantes como la Costanera Rafael Obligado y la Autopista Illia. La opción más cómoda es en auto, teniendo en cuenta que el complejo cuenta con un lugar para estacionar.

Varias líneas de colectivo te dejan en las cercanías aunque suele requerir una breve caminata hasta la entrada de Punta Carrasco. Algunas de ellas son la línea 33, 37, 45, 160. Como referencia, corresponde bajar en las paradas frente a Aeroparque Jorge Newbery o el cruce de Av. Sarmiento y Av. Costanera.