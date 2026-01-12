El mal momento de Alfredo Casero: pegó el portazo, furia, abandono y desconcierto El actor tomó una drástica decisión que sorprendió a su producción. Sus colegas no saben si van a cobrar, hay desconcierto y preocupación. + Seguir en







Alfredo Caseros en su obra Cha Cha Cha.

En medio de una temporada colmada de propuestas teatrales en la cartelera de Mar del Plata, el regreso tan esperado del legendario ciclo de humor quedó envuelto en un escándalo entre la producción de la obra y el actor Alfredo Casero. Según revelaron en Puro Show (El trece), el cómico discutió con su equipo por temas de logística y decidió abandonar la ciudad.

Las tensiones venían acumuladas tras los desplantes de Casero a varios móviles de promoción pautados y la gota que colmó el vaso fue una fuerte discusión con un productor de la obra. El conflicto se habría originado cuando el capo cómico estaba en la playa, tomando sol con su perro, y le habría pedido al productor que lo fuera a buscar en auto.





Ante la imposibilidad de hacerlo con su propio vehículo, el productor le sugirió ir a buscarlo con el auto del actor. Casero se opuso de forma rotunda y ofuscado habría regresado al hotel para tomar su auto y volver a Capital, dejando a la producción en una situación crítica.

Alfredo Casero Cha Cha Cha Redes sociales La salida abrupta de Casero no sólo generó preocupación en sus colegas y producción, ya que no saben si van a cobrar y si la obra seguirá en pie, además suma total desconcierto entre los espectadores marplatenses. En ese sentido trascendió que hubo personas que habían llegado al teatro y se encontraron con la función suspendida, recibiendo la devolución del dinero con la excusa de un desperfecto técnico.

Por el momento, las funciones del 16, 17 y 18 de enero en el Teatro Enrique Carreras no fueron suspendidas de manera oficial pero sí se cancelaron todos los compromisos laborales previamente pautados. La llegada tan esperada de Cha Cha Cha que prometía ser la sorpresa de la temporada 2026 se convirtió en una amarga experiencia, atravesada por la furia del actor, la incertidumbre de sus colegas y un conflicto sin miras a resolverse en el corto plazo.