En diciembre creció la venta callejera en la Ciudad de Buenos Aires

En diciembre la venta callejera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creció un 0,7% mensual, reveló el informe realizado por Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). El dato marca una leve suba mensual, aunque el fenómeno mantiene una tendencia claramente descendente en términos interanuales.

En números concretos, durante el último mes del año se contabilizaron 138 puestos de venta ilegal en las zonas relevadas. El informe de la CAC remarca que, pese al leve rebote mensual, el nivel actual continúa siendo uno de los más bajos de los últimos años.

Si se consideran calles, avenidas y peatonales, el relevamiento detectó 52 puestos individuales que desarrollan comercio de manera desleal. Además, la densidad promedio fue de 2,7 puestos por cuadra, un valor que se ubicó por debajo de la medición previa, que había alcanzado los 3,3.

Las cuadras más afectadas El trabajo de campo realizado por la CAC, al que tuvo acceso esta agencia, identificó puntos específicos de mayor concentración de venta ilegal. Entre ellos, se destacaron Perú al 0 y la Avenida Corrientes al 2200, con 15 y 4 puestos respectivamente, como las zonas más comprometidas durante diciembre.

Perú al 0: 15 puestos.

Avenida Corrientes al 2200: 4 puestos.

Avenida Corrientes al 3200: 4 puestos.

Avenida Rivadavia al 11500: 4 puestos.

Avenida Rivadavia al 7400: 4 puestos.

Avenida Rivadavia al 7200: 3 puestos.

Perú al 100: 3 puestos.

Avenida Córdoba al 2100: 2 puestos.

Avenida Pueyrredón al 100: 2 puestos.

Avenida Rivadavia al 11400: 2 puestos. En lo que respecta a estaciones y plazas de la Ciudad, la estación 11 de Septiembre fue la más afectada por la venta ilegal, principalmente en el rubro alimentos y bebidas, que concentró el 81,8% de la actividad detectada en este tipo de locaciones.

image Rubros El informe también detalló la composición de los rubros comercializados. Alimentos y bebidas volvió a liderar con amplia diferencia, concentrando el 63,1% del total, sin variaciones respecto del mes previo. En segundo lugar se ubicaron las artesanías, con el 14,2%, rubro que mostró una baja de 0,7 puntos porcentuales. El tercer puesto correspondió a indumentaria y calzado, con el 12,1%, sin cambios frente a la medición anterior. Alimentos y bebidas: 63,1%.

Artesanías: 14,2%.

Indumentaria y calzado: 12,1%.

Artículos domésticos: 6,4%.

Óptica, fotografía, relojería, joyería: 2,1%.

Otros: 0,7%.

Juguetería y esparcimiento: 0,7%.

Librerías: 0,7%.

Construcción y ferretería: 0%.

Viveros y florerías: 0%.

Farmacias y perfumerías: 0%. image Dentro del rubro indumentaria y calzado, las marcas más falsificadas detectadas fueron Nike y Adidas. En tanto, en el segmento de óptica, fotografía, relojería y joyería, las principales marcas afectadas por la falsificación fueron Nike, Rolex, Ray Ban e Infinit, según consignó la CAC en su relevamiento.