13 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cambio en los micros de larga distancia: los pasajeros deberán registrar el equipaje a su nombre

Se implementará un nuevo sistema de trazabilidad digital que será fiscalizado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y sancionado en caso de incumplimiento.

Por
Las empresas de micros de larga distancia tienen 60 días para implementar el nuevo sistema.

Las empresas de micros de larga distancia tienen 60 días para implementar el nuevo sistema.

El Gobierno dispuso que los micros de larga distancia deberán exigir que el equipaje esté identificado a nombre del pasajero, bajo un nuevo sistema de trazabilidad digital que será fiscalizado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y sancionado en caso de incumplimiento.

La Superintendencia de Servicios de Salud negó el registro de tres prepagas, aunque no explicó los motivos.
Te puede interesar:

Atención afiliados: el Gobierno dio de baja tres empresas de medicina prepaga

La medida se implementó a través de la Resolución 4/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Octavio Pierrini.

La norma define que cada empresa podrá establecer libremente las características técnicas y de diseño de los dispositivos utilizados para vincular el equipaje con el pasajero y su trazabilidad, siempre que se garantice "la seguridad e inviolabilidad" del sistema. Así, queda sin efecto el sistema anterior de control, basado en marbetes y fajas físicas con características técnicas predeterminadas.

A partir de la resolución, las empresas operadoras de transporte automotor de pasajeros interjurisdiccionales tendrán 60 días para adoptar mecanismos documentales o tecnológicos verificables que aseguren la trazabilidad del equipaje.

valija-piso-equipaje-salud
Los micros de larga distancia deberán exigir que el equipaje esté identificado a nombre del pasajero.

Los micros de larga distancia deberán exigir que el equipaje esté identificado a nombre del pasajero.

Cómo funcionará el nuevo sistema de equipajes en micros de larga distancia

Los mecanismos admitidos para cumplir con la nueva normativa incluyen códigos impresos en el pasaje, códigos QR o electrónicos, registros digitales en sistemas de ticketing, etiquetas impresas por la empresa o cualquier otro sistema que garantice la trazabilidad.

Para los servicios interjurisdiccionales, los dispositivos elegidos deberán permitir interoperabilidad y armonización con sistemas o dispositivos utilizados en la región y con los sistemas de servicios internacionales de países limítrofes.

Además se aclaró que no estará permitido el ingreso de equipajes sin identificación al micro, sin derecho a compensación para el usuario. En tanto las encomiendas podrán identificarse con un código o registro digital, sin obligación de usar fajas físicas.

Los transportistas deberán además mantener un sistema para conservar y rendir datos que facilite la gestión de reclamos y la comprobación del despacho de equipajes o encomiendas. En caso de pérdida total, parcial o deterioro del equipaje, se aplicarán las indemnizaciones previstas por la resolución 47/1995 o la normativa que la reemplace.

Noticias relacionadas

Habilitan la feria judicial por un reclamo para que Capital Humano entregue alimentos a comedores

Habilitan la feria judicial para tratar el reclamo para que Capital Humano entregue alimentos a comedores

General Ancap, el guía en las cuentas en inglés de Javier Milei.

X suspendió la cuenta en inglés de Milei horas después de que la anunciara

La AFA desmintió desvíos de fondos y respaldó con documentación el destino de las donaciones a Bahía Blanca

La AFA desmintió el desvíos de fondos y respaldó con documentación el destino de las donaciones a Bahía Blanca

play

Incendios en Chubut: nuevos indicios de la investigación apuntan a una "disputa por tierras"

General Ancap en el video de presentación de las cuentas en inglés de Javier Milei.
play

Milei lanzó sus redes sociales en inglés de la mano de General Ancap

El fuego habría sido provocado de manera intencional.

Incendios en Chubut: el Gobierno aseguró que 22 de los 32 focos están "completamente extinguidos"

Rating Cero

Graciela Alfano ratificó que tuvo un romance con Maricio Macri durante 7 años
play

Graciela Alfano, provocativa: "El cuerpo del señor Macri es muy lindo, me encanta"

La plataforma confirmó su estreno para este lunes 12 de enero, Una última aventura de Stranger Things 5, un documental que se adentró en el rodaje de la quinta y última temporada de la serie. 
play

Qué muestra Netflix en Una última aventura de Stranger Things 5, el estreno sorpresa sobre la famosa serie

 Marvel necesita que Shang-Chi deje de ser “el nuevo” y pase a ser uno de los pilares del futuro del MCU. Avengers: Doomsday se estrena el 18 de diciembre de 2026. La pregunta es clara: ¿estamos ante el Shang-Chi definitivo… o solo el principio de algo mucho más grande?

Cómo será el nuevo Shang-Chi de Marvel y cómo aparecerá en Avengers: Doomsday

Las conductoras trabajan en El Nueve.

Fuerte interna entre dos conductoras de El Nueve: "Se metió con mi familia"

BTS en Argentina por primera vez: la banda k-pop realizará dos conciertos en el país

BTS en Argentina por primera vez: la banda k-pop realizará dos conciertos en el país

Esta miniserie alemana se estrenó en Netflix en 2023.
play

Hoy en Netflix: tiene tan solo 6 capítulos y es una serie realmente adictiva

últimas noticias

El Banco Mundial pronosticó que Argentina crecerá un 4% en el 2026

El Banco Mundial pronosticó que Argentina crecerá un 4% en 2026

Hace 8 minutos
play
Graciela Alfano ratificó que tuvo un romance con Maricio Macri durante 7 años

Graciela Alfano, provocativa: "El cuerpo del señor Macri es muy lindo, me encanta"

Hace 43 minutos
Al día de hoy, el caso Laureana es ampliamente recordado como uno de los femicidas más sínicos

Tuvo una muerte atípica y fue uno de los asesinos en serie más famosos de Argentina: quién era Francisco Antonio Laureana

Hace 51 minutos
play
La plataforma confirmó su estreno para este lunes 12 de enero, Una última aventura de Stranger Things 5, un documental que se adentró en el rodaje de la quinta y última temporada de la serie. 

Qué muestra Netflix en Una última aventura de Stranger Things 5, el estreno sorpresa sobre la famosa serie

Hace 54 minutos
play

El dramático relato del guardavidas que rescató gente tras la ola gigante de Mar Chiquita

Hace 59 minutos