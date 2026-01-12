Turismo en la Costa Atlántica: el pueblito donde viven menos de 100 personas y transmite tranquilidad

Dentro de la oferta de turismo de la Costa Atlántica bonaerense , hay varios destinos que se alejan de los centros tradicionales y ofrecen una propuesta distinta para disfrutar del mar este verano 2026 . Este balneario, perteneciente al partido de Patagones , es mucho más que un destino de playa: es un refugio donde la tranquilidad rige como norma absoluta.

Conocida popularmente como "La Baliza", Villa 7 de Marzo es el destino predilecto para quienes consideran que el verdadero lujo de las vacaciones es el silencio y buscan un lugar para descansar de las multitudes, ruido y movimiento de las grandes ciudades costeras.

Esta villa se destaca por su particular ubicación geográfica y su escasa población permanente, lo que garantiza una paz inalterable. Con tan solo 25 habitantes establecidos , este punto del mapa se mantiene inalterable al paso del tiempo. La mayoría de sus edificaciones son casas de veraneo que mantienen la escala del pueblo pequeña y familiar.

Villa 7 de Marzo se ubica en el punto más austral de la provincia de Buenos Aires. Esta pequeña aldea de pescadores se sitúa a aproximadamente 950 kilómetros de la Ciudad , en el extremo sur bonaerense, en el límite con Río Negro.

Se encuentra a unos 35 kilómetros de la ciudad de Carmen de Patagones , alejándose de los balnearios tradicionales de la Costa Atlántica.

Qué puedo hacer en Villa 7 de Marzo

La propuesta de esta villa es conectar con la naturaleza y relajarse unos días acompañado del sonido del mar. Al haber tan poca gente, las playas son prácticamente privadas para el visitante. Son extensiones de arena y caracoles donde se pueden realizar largas caminatas sin cruzar a otra persona.

Tiene carácter de pueblo de pescadores ya que la zona es famosa por la captura de grandes ejemplares de corvina rubia, pescadilla y cazón. La tranquilidad del ambiente permite disfrutar de la actividad en total comunión con el mar. En febrero, se celebra la Fiesta del Pescador y la Familia que reúne a visitantes de las localidades aledañas para un festejo cálido antes de que termine el verano.

Es un destino ideal para el avistaje de aves. La baja presencia humana favorece la aparición de diversas especies de aves marinas y, en ocasiones, ejemplares de fauna terrestre que se acercan a la costa. Cuando baja el sol, el show principal es su cielo estrellado. Debido a la nula contaminación lumínica, las noches en "La Baliza" ofrecen un espectáculo de estrellas difícil de igualar en otros puntos de la provincia.

Cómo llegar a Villa 7 de Marzo

Llegar a este rincón de paz requiere un viaje largo pero gratificante por la mítica Patagonia bonaerense. Primero hay que tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur hasta llegar a Carmen de Patagones. Desde allí, se accede por un camino de ripio consolidado de unos 35 km.

Es fundamental circular con precaución y verificar el estado del vehículo, ya que es un trayecto típicamente rural. También se puede viajar hasta Viedma en micro o avión, ya que esta localidad se encuentra frente a Patagones, y desde allí contratar un servicio de transporte privado o alquilar un vehículo para completar el tramo hasta la Villa.