Los videos más impactantes del meteotsunami que provocó una muerte y varios heridos en la costa atlántica

A los pocos minutos de que un meteotsunami impactara con fuerza en distintos partidos de la costa atlántica, distintos usuarios de las redes sociales compartieron videos del fenómeno que provocó la muerte de un joven en Mar Chiquita y 35 heridos en las distintas playas.
En las imágenes se ve el tamaño de la ola, la violencia del mar, la desesperación de los turistas por salir del agua y corridas. También se ve como la gran mayoría de las personas se dispone a juntar sus cosas y abandonar el lugar.
A diferencia de los tsunamis clásicos, que se originan por terremotos, erupciones volcánicas o deslizamientos submarinos, los meteotsunamis tienen un origen estrictamente atmosférico. Se producen cuando determinados sistemas meteorológicos, como tormentas intensas, bruscos cambios de presión atmosférica o fuertes ráfagas de viento, transfieren energía al mar y generan olas de gran tamaño en muy corto tiempo.
Los videos más impactantes de del meteosunami en redes sociales
