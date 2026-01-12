Los videos más impactantes del meteotsunami que provocó una muerte y varios heridos en la costa atlántica Una hora de gran tamaño impacto contra las costas de Santa Clara, Camet y Mar del Plata dejando como saldo la muerte de un joven y 35 heridos. Por + Seguir en







A los pocos minutos de que un meteotsunami impactara con fuerza en distintos partidos de la costa atlántica, distintos usuarios de las redes sociales compartieron videos del fenómeno que provocó la muerte de un joven en Mar Chiquita y 35 heridos en las distintas playas.

En las imágenes se ve el tamaño de la ola, la violencia del mar, la desesperación de los turistas por salir del agua y corridas. También se ve como la gran mayoría de las personas se dispone a juntar sus cosas y abandonar el lugar.