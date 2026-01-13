IR A
Luciano Castro y Griselda Siciliani, separados tras la infidelidad: el motivo que lo comprueba

La periodista Karina Iavícoli utilizó las redes sociales para hablar del tema del momento y evidenció un accionar en redes sociales que dejó en claro en vínculo de los actores.

Luciano Castro y Grisela Siciliani

Luciano Castro y Grisela Siciliani, separados.

Redes sociales

Luego de darle un ultimátum a Luciano Castro, Griselda Siciliani habría dejado al actor tras la infidelidad que quedó expuesta en redes sociales. El motivo que comprueba la ruptura amorosa tiene que ver con un accionar en redes sociales que cambió todo.

Luciano Castro
Sucede que se filtró un audio de Castro hablando como español a una mujer con el objetivo de tener una cita con ella. Esto se hizo viral en redes y el protagonista salió a dar su versión de los hechos.

Griselda Siciliani Luciano Castro 2

Esto patético, me da vergüenza. Escucharme me da mucha vergüenza. Me da tristeza encontrarme en el mismo lugar de tener que explicar cosas. Es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato las destruyo en un segundo”, indicó.

Ante esto, el periodista Juan Etchegoyen contó: "Me hablan de un careo muy fuerte entre ellos en las últimas horas, cuando todo esto se desmadró con audios y chats. Griselda está destrozada y juntó coraje para bajarle la espuma al dar esa entrevista”.

Luego de esto, la periodista Karina Iavícoli reveló que se dejaron de seguir en Instagram. De este modo, como las relaciones también se rigen por las redes sociales, se separaron.

Iavícoli
