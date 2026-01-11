11 de enero de 2026 Inicio
Nueva Pompeya: detuvieron al "hombre araña" cuando intentaba robar una casa

El sospechoso, de 31 años y con amplio prontuario, fue sorprendido por la Policía de la Ciudad mientras escalaba una medianera tras un llamado al 911.

Nueva Pompeya: detuvieron al "hombre araña" cuando intentaba robar una casa

Un hombre de 31 años, con un extenso prontuario delictivo, fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad cuando intentaba ingresar a robar a una vivienda del barrio porteño de Nueva Pompeya bajo la modalidad de escalamiento.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:45 del sábado en una casa ubicada en el Pasaje Tierra del Fuego al 2500. El personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un robo en proceso.

Al arribar, los efectivos observaron al sospechoso colgado de la medianera de la vivienda, con claras intenciones de ingresar al domicilio. Al advertir la presencia policial, el hombre se descolgó e intentó escapar, pero fue reducido y detenido a pocos metros.

El damnificado señaló posteriormente que había escuchado ruidos frente a su vivienda, lo que motivó el llamado de emergencia y permitió frustrar el intento de robo.

