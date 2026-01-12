Lo dejó en offside: Wanda Nara reveló qué famoso la contactó apenas conoció su separación Una historia que encendió rumores y respuestas cruzadas. Las redes volvieron a potenciar cada gesto. + Seguir en







Esta interacción volvió a instalar preguntas sobre el trasfondo del contacto. Youtube

Wanda Nara expuso mensajes privados que recibió luego de su reciente separación y generó revuelo en redes.

La mediática mostró un chat que despertó interpretaciones por el estado sentimental del remitente.

El intercambio incluyó ironías, respuestas públicas y explicaciones para evitar conflictos.

La situación reavivó recuerdos de contactos anteriores y alimentó versiones sobre un posible acercamiento. El comienzo de 2026 volvió a ubicar a Wanda Nara en el centro de la escena por cuestiones personales. Luego de confirmar el final de su relación con Martín Migueles, la empresaria y conductora compartió en redes una situación inesperada que no tardó en viralizarse.

La ruptura estuvo atravesada por polémicas, mensajes privados filtrados y un contexto judicial complejo que rodea a su expareja. En ese marco, Wanda decidió cerrar esa etapa y retomar su actividad habitual en redes, donde cada publicación genera impacto inmediato.

Grego Rossello Redes sociales Qué reveló Wanda Nara sobre el contacto de un famoso personaje de las redes Desde sus historias, Wanda compartió una captura de WhatsApp en la que se leía un saludo directo y sin vueltas: un “Hola perdida”, seguido por un mensaje preguntando cómo estaba. Aunque intentó cubrir el nombre del contacto con emojis, la identidad quedó a la vista y se trataba de Grego Rossello.

grego rossello wanda nara Instagram La publicación estuvo acompañada por una frase breve pero contundente, que muchos interpretaron como una referencia a la cantidad de mensajes que recibió luego de su separación. Al mismo tiempo, el gesto generó comentarios porque Rossello se encuentra en pareja con Paloma Silberberg, dato que sumó tensión al episodio.

La reacción del conductor no tardó en llegar. Para evitar malentendidos, replicó la historia en su propia cuenta y aclaró que el mensaje había sido enviado por motivos laborales, agregando un emoji en tono de humor. Sin embargo, el ida y vuelta continuó con nuevas capturas donde ambos intercambiaron bromas y comentarios sobre un posible viaje a Mar del Plata.