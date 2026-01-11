Violento intento de robo en una avícola de Mataderos: un empleado se defendió y mató a un ladrón El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad. Dos delincuentes armados sorprendieron a los trabajadores mientras descargaban un camión. Hubo disparos, forcejeos y un asaltante fue reducido. Por + Seguir en







Violento intento de robo en una avícola de Mataderos: empleado se defendió y mató a un ladrón

Un violento intento de robo ocurrió en una avícola del barrio porteño de Mataderos y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. Las imágenes muestran el momento en que dos delincuentes armados irrumpieron en el galpón mientras empleados descargaban maples de huevos en un camión.

En la secuencia se observa cómo uno de los ladrones aparece por detrás del vehículo y apunta con un arma a uno de los trabajadores. De inmediato, el empleado se le arroja encima y ambos comienzan a forcejear. Casi en simultáneo, un segundo asaltante entra en escena y amenaza con un arma a otros dos empleados que estaban en el lugar.

Durante el forcejeo, el primer ladrón y el trabajador caen al suelo. En ese momento, el empleado logra hacerse con el arma del delincuente y efectúa un disparo, lo que provoca que el asaltante se levante y huya corriendo del galpón.

Luego, el trabajador apunta y dispara contra el segundo ladrón, que se refugia detrás de unos pallets mientras grita “ya fue, ya fue”. Finalmente, con la intervención de otros empleados, el asaltante es reducido.