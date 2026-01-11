11 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Violento intento de robo en una avícola de Mataderos: un empleado se defendió y mató a un ladrón

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad. Dos delincuentes armados sorprendieron a los trabajadores mientras descargaban un camión. Hubo disparos, forcejeos y un asaltante fue reducido.

Por

Violento intento de robo en una avícola de Mataderos: empleado se defendió y mató a un ladrón

Un violento intento de robo ocurrió en una avícola del barrio porteño de Mataderos y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. Las imágenes muestran el momento en que dos delincuentes armados irrumpieron en el galpón mientras empleados descargaban maples de huevos en un camión.

Sus platos de pastas son muy recomendados. 
Te puede interesar:

El bodegón de Buenos Aires que mezcla lo mejor de los platos porteños: tradición, sabor y abundancia

En la secuencia se observa cómo uno de los ladrones aparece por detrás del vehículo y apunta con un arma a uno de los trabajadores. De inmediato, el empleado se le arroja encima y ambos comienzan a forcejear. Casi en simultáneo, un segundo asaltante entra en escena y amenaza con un arma a otros dos empleados que estaban en el lugar.

Durante el forcejeo, el primer ladrón y el trabajador caen al suelo. En ese momento, el empleado logra hacerse con el arma del delincuente y efectúa un disparo, lo que provoca que el asaltante se levante y huya corriendo del galpón.

Luego, el trabajador apunta y dispara contra el segundo ladrón, que se refugia detrás de unos pallets mientras grita “ya fue, ya fue”. Finalmente, con la intervención de otros empleados, el asaltante es reducido.

Tras el episodio, personal de la Policía de la Ciudad llegó al lugar y se notificó la muerte de uno de los asaltentes. Sin embargo, según se informó, el hecho no fue denunciado formalmente, por lo que no hay información oficial sobre la situación procesal del primer delincuente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se ubica en el partido de Arrecifes, cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo poco explorado: tiene bodegón, tradición y casas quintas con pileta

Este pueblo bonaerense es conocido gracias a su vasta historia. 

La escapada cerca de Buenos Aires: el pueblo antiguo que logró reinventarse gracias al turismo

Tiene precios accesibles y recetas fieles a la herencia tana.

El bodegón barato de Buenos Aires con platos de pastas XXL y al estilo italiano

Qué puedo hacer en Arenas Verdes en 2026. 

Turismo en la Costa Atlántica: el destino oculto que tiene bosques, médanos y mucho silencio

El transporte, el rubro que más subió.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,7% en diciembre

El pueblo bonaerense fue fundado en 1852. 

Escapadas de Buenos Aires en el verano 2026: el pueblo con casonas viejas y una estación silenciosa

Rating Cero

Ciro Martínez y Luli Bass

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su relación en redes sociales: "Muy feliz cumpleaños, mi amor"

La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.
play

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

Detrás de su estética simétrica y cuidadosamente compuesta, la historia propone una reflexión sensible sobre el duelo, la soledad y el lugar del ser humano en el universo. 
play

Asteroid City llegó a Netflix y es furor: cuál es la trama de la película dirigida por Wes Anderson

En la actualidad, su vida transcurre en una etapa de mayor calma y proyección junto a Nicolás González en Madrid.

Ex novio famoso: quién es y cuál es la curiosa historia de Ludmila Isabella, la nueva novia de Nico González

El film establece un puente simbólico entre música, tradición y espiritualidad
play

Un nuevo documental llega a Netflix sobre una histórica banda británica: de cual se trata

últimas noticias

Barcelona se consagró campeón de la Supercopa de España.

Barcelona, campeón de la Supercopa de España: le ganó 3-2 a Real Madrid en un partidazo

Hace 7 minutos
play

Violento intento de robo en una avícola de Mataderos: un empleado se defendió y mató a un ladrón

Hace 11 minutos
Jonatan Minucci tenía 37 años.

"Lo quería mucha gente": quién era el peluquero argentino asesinado a balazos en México

Hace 14 minutos
2025 estuvo liderado por Volkswagen Gol y Gol Trend.

La venta de autos usados registró un nuevo récord histórico en 2025

Hace 27 minutos
Ciro Martínez y Luli Bass

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su relación en redes sociales: "Muy feliz cumpleaños, mi amor"

Hace 42 minutos