Romina Gaetani está en "alto riesgo" porque su ex "es excesivamente celoso y controlador", según especialistas

Esa fue la conclusión del informe de riesgo del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal. La actriz había denunciado a Luis Cavanagh por "lesiones leves".

Romina Gaetani.

Romina Gaetani.

Instagram @rominagaetani

Las psicólogas del Centro de Asistencia a la Víctima, que depende del Ministerio Público Fiscal, definieron que la actriz Romina Gaetani está en "alto riesgo" tras la agresión de su expareja, Luis Cavanagh, a quien denunció por "lesiones leves".

Romina Gaetani.
Romina Gaetani detalló que Luis Cavanagh fue "desintegrando" su autoestima: "Me volvió chiquita"

"El imputado es excesivamente celoso y controlador de las acciones de la víctima, incluso en lo que respecta a su trabajo", resaltaron las profesionales tras analizar a la artista según confirmaron a Infobae fuentes de la investigación por violencia de género.

El informe fue solicitado por María José Basiglio, a cargo del expediente contra Cavanagh y titular de la UFI de Género de Pilar del Departamento Judicial San Isidro. La agresión tuvo lugar el 28 de diciembre en el Tortugas Country Club, donde reside el empresario, y la actriz fue atendida en el sanatorio de Pilar.

Como el equipo médico que la atendió ese día constató golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera, las lesiones fueron acreditadas en el expediente. Al mismo se le suma los resultados del informe de riesgo elevados este lunes.

Gaetani se había negado a solicitar alguna medida restrictiva para su ex pareja cuando estuvo ante la fiscal Basiglio. El día de la agresión agentes de la Comisaria 4ª de Manuel Alberti se llevaron a Cavanagh a la seccional por orden de la fiscal Basiglio.

Cómo fue la agresión de Luis Cavanagh a Romina Gaetani

El abogado de la artista, Ignacio Trimarco, reconstruyó que ese domingo la actriz había ido al barrio privado del empresario y estaban discutiendo en la puerta de la casa de él cuando "comienza a recibir esta agresión física".

"Ella justo estaba al teléfono con una amiga que escucha los ruidos, los golpes y esta amiga se comunica al 911 y también lo hace la seguridad del barrio", contó el abogado. La Policía actuó de oficio y radicó una denuncia que fue ratificada por Gaetani este lunes.

La pareja se había separado hace al menos dos meses, después de dos años juntos. Según el defensor de la actriz, "estaban en vías de intentar recomponer la relación".

