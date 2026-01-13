- Sadie Sink apostó por un flequillo abierto que respeta la textura natural de su pelo.
- El cambio no altera su melena icónica, pero actualiza su imagen pública.
- El look se alinea con una estética más natural y versátil.
- La transformación coincide con novedades vinculadas al universo de Stranger Things.
La transformación de Sadie Sink no implicó un quiebre radical, pero sí una evolución visible. La actriz que interpreta a Max Mayfield en Stranger Things actualizó su look con un flequillo abierto, largo y desfilado, un recurso que redefine su imagen sin abandonar su esencia pelirroja y ondulada.
Durante años, Sink sostuvo una identidad beauty reconocible, asociada a una melena larga, con movimiento natural y sin cambios bruscos. Esa coherencia estética se convirtió en parte de su marca personal dentro y fuera de la pantalla, especialmente tras el éxito global de la serie de Netflix.
El nuevo corte aparece como una decisión estratégica: suma frescura, enmarca el rostro y acompaña la textura natural del cabello. Lejos de las transformaciones extremas, la actriz eligió un ajuste preciso que dialoga con las tendencias actuales y refuerza una imagen madura y auténtica.
Se viene el documental de Stranger Things
El cambio de look de Sadie Sink se da en paralelo a un momento clave para el universo Stranger Things. Netflix confirmó el estreno de "One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5", un documental que mostrará el detrás de escena de la última temporada de la serie creada por los hermanos Duffer.
El especial llegará a la plataforma el 12 de enero, y propone una mirada íntima sobre los años de trabajo, las decisiones creativas y el cierre emocional de una ficción que marcó a una generación. El proyecto incluye imágenes inéditas del elenco, lecturas de guión y momentos clave del rodaje final.
En ese contexto, la renovación estética de Sink también puede leerse como parte de una etapa de transición: el final de una historia que definió su carrera y el inicio de un nuevo ciclo profesional, con una imagen que acompaña ese proceso de cambio sin perder identidad.