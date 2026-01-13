IR A
IR A

La impresionante transformación de Sadie Sink, quien hace de Max Mayfield en Stranger Things: cambió su look

La actriz sorprendió con una renovación capilar sutil pero efectiva, que mantiene su identidad y refuerza una tendencia que gana espacio en Hollywood.

El nuevo flequillo abierto de Sadie Sink acompaña el cierre de una etapa clave en Stranger Things.

El nuevo flequillo abierto de Sadie Sink acompaña el cierre de una etapa clave en Stranger Things.

Getty Images
  • Sadie Sink apostó por un flequillo abierto que respeta la textura natural de su pelo.
  • El cambio no altera su melena icónica, pero actualiza su imagen pública.
  • El look se alinea con una estética más natural y versátil.
  • La transformación coincide con novedades vinculadas al universo de Stranger Things.

La transformación de Sadie Sink no implicó un quiebre radical, pero sí una evolución visible. La actriz que interpreta a Max Mayfield en Stranger Things actualizó su look con un flequillo abierto, largo y desfilado, un recurso que redefine su imagen sin abandonar su esencia pelirroja y ondulada.

Jamie Campbell Bower en Stranger Things.
Te puede interesar:

Stranger Things: Jamie Campbell Bower reconoció que se siente "aliviado" de dejar de interpretar a Vecna

Durante años, Sink sostuvo una identidad beauty reconocible, asociada a una melena larga, con movimiento natural y sin cambios bruscos. Esa coherencia estética se convirtió en parte de su marca personal dentro y fuera de la pantalla, especialmente tras el éxito global de la serie de Netflix.

El nuevo corte aparece como una decisión estratégica: suma frescura, enmarca el rostro y acompaña la textura natural del cabello. Lejos de las transformaciones extremas, la actriz eligió un ajuste preciso que dialoga con las tendencias actuales y refuerza una imagen madura y auténtica.

Embed

Se viene el documental de Stranger Things

El cambio de look de Sadie Sink se da en paralelo a un momento clave para el universo Stranger Things. Netflix confirmó el estreno de "One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5", un documental que mostrará el detrás de escena de la última temporada de la serie creada por los hermanos Duffer.

El especial llegará a la plataforma el 12 de enero, y propone una mirada íntima sobre los años de trabajo, las decisiones creativas y el cierre emocional de una ficción que marcó a una generación. El proyecto incluye imágenes inéditas del elenco, lecturas de guión y momentos clave del rodaje final.

Embed

En ese contexto, la renovación estética de Sink también puede leerse como parte de una etapa de transición: el final de una historia que definió su carrera y el inicio de un nuevo ciclo profesional, con una imagen que acompaña ese proceso de cambio sin perder identidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

play

C5N en la frontera militarizada de Venezuela: festejos, rechazos e incertidumbre por el futuro

últimas noticias

Una persona fue trasladada el Hospital Rivadavia.

Susto y derrumbe en un centro médico de Palermo: 11 pacientes debieron ser atendidos

Hace 11 minutos
play
Los videos más impactantes del meteotsunami que provocó una muerte y varios heridos en la costa atlántica

Los videos más impactantes del meteotsunami que provocó una muerte y varios heridos en la costa atlántica

Hace 37 minutos
Las dos mujeres mostraron documentación que acredita que trabajaron en las mansiones.

Dos exempleadas denunciaron a Julio Iglesias por agresiones sexuales en su mansión

Hace 40 minutos
El micro recibió un fuerte impacto de atrás por parte de una camión de remolque.

Impactante choque entre un camión y un micro en Campana: hay dos heridos de gravedad

Hace 49 minutos
El Gobierno venezolano liberó a tres presos españoles.

En medio de la tensión con EEUU, Venezuela liberó a tres presos españoles: quiénes son

Hace 1 hora