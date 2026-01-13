La impresionante transformación de Sadie Sink, quien hace de Max Mayfield en Stranger Things: cambió su look La actriz sorprendió con una renovación capilar sutil pero efectiva, que mantiene su identidad y refuerza una tendencia que gana espacio en Hollywood. + Seguir en







La transformación coincide con novedades vinculadas al universo de Stranger Things. La transformación de Sadie Sink no implicó un quiebre radical, pero sí una evolución visible. La actriz que interpreta a Max Mayfield en Stranger Things actualizó su look con un flequillo abierto, largo y desfilado, un recurso que redefine su imagen sin abandonar su esencia pelirroja y ondulada.

Durante años, Sink sostuvo una identidad beauty reconocible, asociada a una melena larga, con movimiento natural y sin cambios bruscos. Esa coherencia estética se convirtió en parte de su marca personal dentro y fuera de la pantalla, especialmente tras el éxito global de la serie de Netflix.

El nuevo corte aparece como una decisión estratégica: suma frescura, enmarca el rostro y acompaña la textura natural del cabello. Lejos de las transformaciones extremas, la actriz eligió un ajuste preciso que dialoga con las tendencias actuales y refuerza una imagen madura y auténtica.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sadie Sink (@sadiesink_) Se viene el documental de Stranger Things El cambio de look de Sadie Sink se da en paralelo a un momento clave para el universo Stranger Things. Netflix confirmó el estreno de "One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5", un documental que mostrará el detrás de escena de la última temporada de la serie creada por los hermanos Duffer.

El especial llegará a la plataforma el 12 de enero, y propone una mirada íntima sobre los años de trabajo, las decisiones creativas y el cierre emocional de una ficción que marcó a una generación. El proyecto incluye imágenes inéditas del elenco, lecturas de guión y momentos clave del rodaje final.