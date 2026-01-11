11 de enero de 2026 Inicio
La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo poco explorado: tiene bodegón, tradición y casas quintas con pileta

Es un viaje directo desde CABA a través de la Ruta Nacional 8, siendo un destino ideal para visitar un fin de semana de verano.

Por
Se ubica en el partido de Arrecifes
Se ubica en el partido de Arrecifes, cerca de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Todd es un pueblo rural del partido de Arrecifes, ubicado a 182 km de CABA
  • Se destaca por su gastronomía tradicional, con bodegones famosos como "El Chivo" y "La Generosa".
  • Es un destino ideal para el turismo de cercanía, ofreciendo tranquilidad, calles de tierra y fachadas antiguas.
  • El acceso desde CABA es directo por la Ruta Nacional 8, encontrándose a solo 6 km de la ciudad de Arrecifes.

A lo largo y ancho de Buenos Aires, hay varios pueblos rurales con propuestas atractivas para una visita de fin de semana. En el partido de Arrecifes, sobre el kilómetro 182 de la Ruta Nacional 8, se encuentra Todd, un pequeño pueblo bonaerense que es mucho más que una parada en el camino.

El lago Acigami es uno de sus principales atractivos. 
Con calles de tierra, fachadas antiguas y un horizonte de campo infinito, Todd es el ejemplo perfecto de cómo los parajes rurales de la provincia están viviendo un renacimiento gracias al turismo. Sus habitantes reciben a los visitantes con una calidez característica de estos puntos alejados de las grandes ciudades.

Este destino supo transformarse en un refugio ideal para quienes buscan una escapada de tranquilidad y buena gastronomía. Además, goza de una ubicación estratégica para un viaje corto de fin de semana o incluso de un solo día, a aproximadamente 2 horas y media en auto desde CABA.

Dónde queda Todd

TODD

Se encuentra en el partido de Arrecifes, sobre el kilómetro 182 de la Ruta Nacional 8. Está a tan solo 6 kilómetros de la ciudad cabecera del partido y aproximadamente 182 km de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Todd

Para vivir la experiencia completa, lo ideal es visitar Todd un domingo al mediodía. Es cuando el pueblo cobra vida con los aromas de las parrillas y el movimiento en los almacenes de ramos generales que hacen a la fama del lugar.

Lugares como el antiguo almacén "El Chivo" ofrecen platos típicos y picadas abundantes que atraen a comensales de las localidades aledañas. Uno de sus bodegones más reconocidos y recomendados es La Generosa, un restaurante familiar en una casona de esquina recuperada que abrió en 2024 y es el lugar predilecto para disfrutar unas ricas pastas caseras y auténticos platos de la gastronomía tradicional argentina.

La generosa - TODD

Los caminos rurales que nacen en el pueblo son perfectos para un paseo en bicicleta o caminatas largas a tu propio ritmo. Muchos deciden recorrer de esta manera los 6 km que la separan de Arrecifes disfrutando del paisaje agrícola.

En las afueras, se encuentra una construcción imponente que despierta la curiosidad de los visitantes por su arquitectura y las leyendas que lo rodean: El Castillo de Todd. Para quienes decidan quedarse, hay casas quintas encantadoras con piletas para refrescarse durante el verano, siendo un spot ideal para pasar un fin de semana disfrutando de la tranquilidad del entorno rural del interior bonaerense.

Cómo llegar Todd

Para llegar a Todd desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es necesario salir de Buenos Aires por la Autopista Panamericana (Acceso Norte) y seguir por el ramal Pilar hasta empalmar con la Ruta Nacional 8.

Gran parte del trayecto continúa por la RN 8, pasando por ciudades como San Antonio de Areco y Capitán Sarmiento. El acceso a Todd está claramente señalizado sobre la ruta, pocos kilómetros antes de llegar a Arrecifes.

