El bodegón de Buenos Aires que mezcla lo mejor de los platos porteños: tradición, sabor y abundancia

Es un ícono de la gastronomía porteña, famoso por sus vermicellis con pesto y tuco, y sus increíbles precios.

Sus platos de pastas son muy recomendados. 

  • Fundado en 1937, se encuentra en el barrio de San Nicolás, sobre la calle Paraná al 300.
  • Su especialidad indiscutida son los vermicellis servidos con tuco y pesto casero.
  • El menú destaca por sus platos generosos para compartir, como milanesas, parrilla y bifes de chorizo.
  • Tiene postres clásicos como flan con dulce de leche, almendrado y bombón escocés.

Ubicado en la calle Paraná, a metros de la Avenida Corrientes, hay un bodegón que no solo es un restaurante; es un fragmento vivo de la historia bohemia de Buenos Aires que ha alimentado a generaciones de artistas, trasnochadores y familias.

Tiene precios accesibles y recetas fieles a la herencia tana.
El bodegón barato de Buenos Aires con platos de pastas XXL y al estilo italiano

Fundado en 1937, Pippo nació con una premisa simple: comida casera, rápida y accesible para los trabajadores de la zona. Con el tiempo, se convirtió en el refugio predilecto de las figuras del espectáculo que salían de los teatros de la "calle que nunca duerme".

Sentarse en sus mesas es viajar en el tiempo. Sus manteles de papel (ideales para anotar teléfonos o ideas improvisadas) y sus paredes llenas de recuerdos cuentan la historia de un Buenos Aires pasado que revive en el sabor tradicional de sus platos. Pero si algo define la experiencia en Pippo es la abundancia. Fiel a la esencia del bodegón porteño, las porciones están pensadas para que nadie se quede con hambre.

Dónde queda Pippo

Pippo

Este mítico restaurante de la Ciudad, se encuentra en el barrio de San Nicolás. Está muy cerca de puntos emblemáticos como el Congreso Nacional y el Obelisco.

Se ubica sobre la calle Paraná al 300, siendo un punto de encuentro tanto para oficinistas y comerciantes al mediodía como para familias y turistas por la noche.

Qué puedo pedir en Pippo

Hablar de Pippo es, inevitablemente, hablar de sus vermicellis, servidos con dos salsas icónicas: el Tuco (salsa roja o estofado de la casa) y el Pesto casero. Si bien su fama se debe a sus pastas caseras, Pippo ofrece un menú amplio de bodegón.

Las milanesas destacan por su tamaño para compartir. Otra opción muy pedida entre grupos de personas es la parrillada, acompañada de papas, puré o ensalada. Entre sus platos con carne, el bife de chorizo Pippo es otro infalible de la casa, se sirve a punto o jugoso.

pippo

Entre sus entradas, las empanadas y la tortilla de papas se llevan muchos elogios. Para finalizar, su carta de postres está compuesta por clásicos que no fallan: flan con dulce de leche, almendrado, bombón escocés.

Cómo llegar a Pippo

Gracias a su ubicación céntrica, Pippo es muy accesible desde cualquier punto de la ciudad. Las estaciones de subte más cercanas son Uruguay (Línea B), Estación Sáenz Peña o Lima (Línea A) y Estación Avenida de Mayo (Línea C).

También hay numerosas líneas que transitan por las avenidas aledañas: Avenida Corrientes, Avenida 9 de Julio, Avenida Rivadavia. Algunas de estas son: 5, 7, 8, 12, 24, 26, 37, 50, 60, 86, 98, 102, 105, 146, entre muchas otras.

