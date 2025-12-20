20 de diciembre de 2025 Inicio
Está frente al Parque Lezama, se puede ingresar de forma gratuita y es uno de los museos más famosos de Latinoamérica: cuál es

Su entorno, en pleno barrio de San Telmo, refuerza la experiencia histórica y convierte la visita en un paseo ideal para cualquier época del año.

Conocé la historia detrás de uno de los Museos incluido en la lista de sitios de Turismo en CABA.

Conocé la historia detrás de uno de los Museos incluido en la lista de sitios de Turismo en CABA.

  • El Museo Histórico Nacional recorre las distintas etapas de la historia argentina, desde los pueblos originarios hasta los procesos de independencia y organización nacional.
  • Aborda episodios clave como el cruce de los Andes y las campañas militares independentistas. Exhibe la histórica bandera utilizada por Manuel Belgrano en las batallas del Alto Perú en 1812.
  • Entre los objetos destacados se encuentra el piano de Mariquita Sánchez de Thompson, el sable corvo de José de San Martín y las obras de Cándido López.
  • En conjunto, las colecciones permiten comprender los procesos fundacionales de la Argentina.

Ubicado en uno de los rincones más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, frente al histórico Parque Lezama, hay un museo que se consolidó como una referencia cultural a nivel regional y que, además, puede visitarse de manera totalmente gratuita. Su valor patrimonial, su arquitectura y la relevancia de sus colecciones lo posicionan como uno de los espacios culturales más importantes de Latinoamérica, tanto para turistas como para el público local.

Así, el Museo Histórico Nacional no solo resguarda piezas clave de la historia nacional, sino que también funciona como un punto de encuentro entre el pasado y el presente. A través de objetos originales, documentos, obras de arte y exposiciones temporarias, propone un recorrido que permite comprender los principales procesos políticos, sociales y culturales que marcaron el rumbo del país.

Cómo es el Museo Histórico Nacional y cuál es su historia

Museo Histórico Nacional

El Museo ofrece un recorrido integral por los principales momentos de la historia argentina, desde las culturas de los pueblos originarios y la etapa de la conquista hasta la conformación del orden colonial, la Revolución de Mayo, la vida cotidiana en Buenos Aires en 1810 y las campañas independentistas, como el cruce de los Andes. A través de sus salas, se reconstruyen procesos políticos, sociales y culturales que marcaron el nacimiento y la consolidación del país.

Entre las piezas más emblemáticas se encuentra la bandera que acompañó a Manuel Belgrano en las campañas del Alto Perú en 1812. Años más tarde, ese símbolo fue hallado de manera fortuita detrás de un cuadro en una parroquia de Macha, en Bolivia, donde había sido ocultado por el propio ejército para evitar que cayera en manos enemigas. En 1896, el Estado boliviano entregó oficialmente esta bandera al Museo Histórico Nacional, donde se conserva y exhibe hasta la actualidad.

El patrimonio del Museo también incluye objetos profundamente ligados a figuras clave de la historia argentina. Se destacan el piano de Mariquita Sánchez de Thompson, en el que se interpretó por primera vez el Himno Nacional Argentino, y el sable corvo de José de San Martín, símbolo indiscutido de la gesta emancipadora sudamericana. A esto se suman valiosas obras pictóricas, como los óleos de Cándido López sobre la Guerra de la Triple Alianza, además de documentos y piezas únicas que permiten comprender el clima político y social de los primeros años de la Nación.

