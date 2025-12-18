Se encuentra en el corazón de Colorado a 2.400 metros de altura, combinando paisajes de picos nevados con un encantador casco histórico de arquitectura victoriana.

Si estás pensando en una escapada internacional que combine naturaleza imponente, sofisticación y deportes más extremos , Aspen es el destino definitivo. Es un lugar ideal para visitar durante las cuatro estaciones , aunque la temporada de invierno (diciembre-abril) es uno de los momentos más aprovechados por turistas por sus increíbles senderos para esquí y snowboard.

A diferencia de otros centros de esquí construidos específicamente para el turismo, este es un pueblo con historia real . Este rincón del mundo pasó de ser un humilde pueblo minero de plata a convertirse en el centro turístico más exclusivo de Estados Unidos.

Su arquitectura victoriana del siglo XIX le da un encanto auténtico que se mezcla con locales de alta costura, galerías de arte y restaurantes con estrellas Michelin . Esa mezcla lo convierte en un destino que atrae tanto a celebridades como a amantes del deporte y la cultura por igual.

Te compartimos la información necesaria para planificar tu próxima gran aventura en las montañas de Colorado.

Aspen se encuentra en el estado de Colorado , al oeste de los Estados Unidos. Está ubicado en el condado de Pitkin, en medio de la Cordillera de las Montañas Rocosas (Rocky Mountains) y dentro del Bosque Nacional White River.

Se sitúa a una altitud de aproximadamente 2.400 metros sobre el nivel del mar, lo que garantiza nieve de excelente calidad en invierno y un clima fresco y agradable durante el verano.

Qué puedo hacer en Aspen, en Estados Unidos

En la temporada de invierno estadounidense, que se desarrolla entre los meses de diciembre a abril, la actividad estrella, y por la que los turistas viajan a Aspen en esta época, son el esquí y el snowboard. Hay acceso a cuatro montañas distintas con un solo pase: Aspen Mountain (Ajax) para expertos, Snowmass (gigante y familiar), Aspen Highlands (para los más aventureros) y Buttermilk (famosa por los X Games).

La vida social después de las pistas le suma su cuota de encanto a la experiencia: el hotel The Little Nell o el Cloud Nine Alpine Bistro son paradas obligadas. También hay opciones para quienes buscan disfrutar de la nieve sin esquiar como los paseos en trineos de perros o las pistas de patinaje sobre hielo.

esquí pexels

Sus montañas ofrecen vistas panorámicas increíbles, dejando unas postales nevadas únicas grabadas en la retina, o en la cámara para quienes disfruten de la fotografía. A 19 km de Aspen, se encuentra Maroon Bells, uno de los paisajes más fotografiados de Norteamérica. El reflejo de las montañas en el lago es una vista que quita el aliento.

En las temporadas de verano y otoño se pueden hacer actividades como senderismo y ciclismo, actividades que la gran cantidad de nieve no permite en otras épocas. Se recomienda hacer la ruta del Rio Grande Trail o el desafiante ascenso al Hunter Creek.

También hay propuestas culturales como el Aspen Music Festival atrae a los mejores músicos clásicos del mundo, y el Aspen Art Museum ofrece una arquitectura y muestras de vanguardia.

Cómo llegar a Aspen, en Estados Unidos

Para viajar desde Argentina, tenés que prepararte para un viaje de aproximadamente 18 a 22 horas, incluyendo escalas, ya que no existen vuelos directos a las montañas.

La opción más común es volar desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE) hacia los grandes "hubs" de Estados Unidos: generalmente se hace escala en Miami, Dallas, Houston o Atlanta.

Desde allí se pueden tomar vuelos hasta el Aeropuerto de Aspen/Condado de Pitkin (ASE), pero suelen ser más caros y sensibles al clima, por lo que también resulta recomendable considerar alternativas como el Aeropuerto de Eagle County, a unos 90 minutos de Aspen, o el Aeropuerto Internacional de Denver y alquilar un auto o tomar un transfer hasta Colorado.