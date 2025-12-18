18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Escapada internacional de Buenos Aires: el destino donde se destacan sus montañas rocosas

Se encuentra en el corazón de Colorado a 2.400 metros de altura, combinando paisajes de picos nevados con un encantador casco histórico de arquitectura victoriana.

Por
Aspen es el destino ideal para el turismo en invierno. 

Aspen es el destino ideal para el turismo en invierno. 

Colorado Tourism
  • Aspen se ubica en el condado de Pitkin, en medio de la Cordillera de las Montañas Rocosas
  • Es el destino predilecto para los aficionados de los deportes de invierno.
  • Más allá del esquí, el destino ofrece actividades culturales y artísticas y gastronomía de primer nivel.
  • Para llegar desde Argentina, el vuelo incluye escalas en ciudades céntricas de Estados Unidos como Miami, Houston o Dallas.

Si estás pensando en una escapada internacional que combine naturaleza imponente, sofisticación y deportes más extremos, Aspen es el destino definitivo. Es un lugar ideal para visitar durante las cuatro estaciones, aunque la temporada de invierno (diciembre-abril) es uno de los momentos más aprovechados por turistas por sus increíbles senderos para esquí y snowboard.

Mar del Plata tiene opciones para todos los presupuestos.
Te puede interesar:

Cuánto sale alquilar un departamento 3 ambientes en la Costa para las Fiestas

A diferencia de otros centros de esquí construidos específicamente para el turismo, este es un pueblo con historia real. Este rincón del mundo pasó de ser un humilde pueblo minero de plata a convertirse en el centro turístico más exclusivo de Estados Unidos.

Su arquitectura victoriana del siglo XIX le da un encanto auténtico que se mezcla con locales de alta costura, galerías de arte y restaurantes con estrellas Michelin. Esa mezcla lo convierte en un destino que atrae tanto a celebridades como a amantes del deporte y la cultura por igual.

Te compartimos la información necesaria para planificar tu próxima gran aventura en las montañas de Colorado.

Dónde queda Aspen, Estados Unidos

Aspen, colorado (2)

Aspen se encuentra en el estado de Colorado, al oeste de los Estados Unidos. Está ubicado en el condado de Pitkin, en medio de la Cordillera de las Montañas Rocosas (Rocky Mountains) y dentro del Bosque Nacional White River.

Se sitúa a una altitud de aproximadamente 2.400 metros sobre el nivel del mar, lo que garantiza nieve de excelente calidad en invierno y un clima fresco y agradable durante el verano.

Qué puedo hacer en Aspen, en Estados Unidos

En la temporada de invierno estadounidense, que se desarrolla entre los meses de diciembre a abril, la actividad estrella, y por la que los turistas viajan a Aspen en esta época, son el esquí y el snowboard. Hay acceso a cuatro montañas distintas con un solo pase: Aspen Mountain (Ajax) para expertos, Snowmass (gigante y familiar), Aspen Highlands (para los más aventureros) y Buttermilk (famosa por los X Games).

La vida social después de las pistas le suma su cuota de encanto a la experiencia: el hotel The Little Nell o el Cloud Nine Alpine Bistro son paradas obligadas. También hay opciones para quienes buscan disfrutar de la nieve sin esquiar como los paseos en trineos de perros o las pistas de patinaje sobre hielo.

esquí

Sus montañas ofrecen vistas panorámicas increíbles, dejando unas postales nevadas únicas grabadas en la retina, o en la cámara para quienes disfruten de la fotografía. A 19 km de Aspen, se encuentra Maroon Bells, uno de los paisajes más fotografiados de Norteamérica. El reflejo de las montañas en el lago es una vista que quita el aliento.

En las temporadas de verano y otoño se pueden hacer actividades como senderismo y ciclismo, actividades que la gran cantidad de nieve no permite en otras épocas. Se recomienda hacer la ruta del Rio Grande Trail o el desafiante ascenso al Hunter Creek.

También hay propuestas culturales como el Aspen Music Festival atrae a los mejores músicos clásicos del mundo, y el Aspen Art Museum ofrece una arquitectura y muestras de vanguardia.

Cómo llegar a Aspen, en Estados Unidos

Para viajar desde Argentina, tenés que prepararte para un viaje de aproximadamente 18 a 22 horas, incluyendo escalas, ya que no existen vuelos directos a las montañas.

La opción más común es volar desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE) hacia los grandes "hubs" de Estados Unidos: generalmente se hace escala en Miami, Dallas, Houston o Atlanta.

Desde allí se pueden tomar vuelos hasta el Aeropuerto de Aspen/Condado de Pitkin (ASE), pero suelen ser más caros y sensibles al clima, por lo que también resulta recomendable considerar alternativas como el Aeropuerto de Eagle County, a unos 90 minutos de Aspen, o el Aeropuerto Internacional de Denver y alquilar un auto o tomar un transfer hasta Colorado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con opciones pensadas tanto para familias como para grupos de amigos, cada predio tiene su impronta particular,

Cuáles son los parques con playas que tiene Buenos Aires y fueron furor en el 2025

Los mejores sitios en Brasil para recorrer y visitar este verano

Cómo es São Miguel dos Milagres, el refugio costero que está en Brasil y es ideal para visitar en 2026

En Córdoba hay un ﻿bosque con tintes selváticos que parece sacado de un cuento.

Turismo en Córdoba: el bosque con tintes selváticos que parece sacado de un cuento

Destino neuquino con naturaleza y turismo en plena Patagonia.

Turismo en Argentina: el pueblito soñado de la Patagonia que muchas personas quieren conocer en el verano 2026

Los espacios porteños pensados para sostener la cultura y el Turismo

Es un ejemplo de arquitectura y tiene eventos todo el tiempo: cuál es el edificio emblema de Buenos Aires

Pinamar, uno de los destinos más populares de la Costa Atlántica.

Cuánto sale alquilar durante una semana en la Costa en enero 2026

Rating Cero

Esta pareja fue famosa en toda la Argentina.

Esta famosa actriz y modelo argentina habló en profundidad sobre su divorcio y dejó sin palabras a todos: quién fue y qué dijo

Una producción que combina true crime, ficción psicológica y reflexión social, y que ya genera impacto tanto en Colombia como en el resto de América Latina.
play

Esta miniserie de ficción basada en un caso que golpeó a todo Colombia es furor en Netflix: cuál es

Sin grandes pretensiones, Hombre vs. bebé cumple con lo que promete: humor simple, situaciones exageradas y un protagonista carismático.
play

Esta miniserie tiene a un importante actor inglés y está haciendo reír a todo el mundo en Netflix: de cuál se trata

La justicia emplazó al futbolista a saldar la deuda de la medicina prepaga de las hijas que tuvo con la conductora.

¿Quién pasará Navidad con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi? La resolución de la Justicia

Christian Petersen inició su carrera televisiva en la década de 1990.

Quién es Christian Petersen, el chef que se descompensó mientras subía un volcán

El chef de 55 años se encuentra internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo.

Qué le pasó a Christian Petersen: está internado en terapia intensiva en San Martín de los Andes

últimas noticias

Las vacunas aparecen como un concepto fundamental para la longevidad.

Por qué la vacunación es un aspecto fundamental para la longevidad según expertos

Hace 9 minutos
Mar del Plata tiene opciones para todos los presupuestos.

Cuánto sale alquilar un departamento 3 ambientes en la Costa para las Fiestas

Hace 9 minutos
Riquelme había mostrado interés por este futbolista a mediados de año.

Riquelme lo quería para Boca y ahora no juega en la B de Alemania

Hace 10 minutos
Esta pareja fue famosa en toda la Argentina.

Esta famosa actriz y modelo argentina habló en profundidad sobre su divorcio y dejó sin palabras a todos: quién fue y qué dijo

Hace 10 minutos
El perfume elegido por Mauro Icardi y su presencia en el mercado argentino.

Este es el perfume favorito de Mauro Icardi: cuánto sale en Argentina

Hace 22 minutos