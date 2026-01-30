30 de enero de 2026 Inicio
Está escondido en la Costanera y es un gran bodegón de Buenos Aires: desde bife de chorizo hasta pescados

Un restaurante clásico con espíritu moderno se consolida como una de las propuestas gastronómicas más atractivas del circuito costero porteño, con platos abundantes y una carta diversa.

La fachada de Enero se ubica sobre la avenida Rafael Obligado

La fachada de Enero se ubica sobre la avenida Rafael Obligado, en la Costanera norte de la Ciudad de Buenos Aires.

  • Enero funciona todos los días desde las 12 hasta la madrugada, con servicio continuo sobre la Costanera.
  • Combina cocina de impronta italiana con platos clásicos de bodegón porteño.
  • Ofrece pescados frescos, carnes y pastas, con porciones generosas y precios competitivos.
  • Los jueves presenta un menú cerrado por $45.000, ideado por el chef Gastón Di Giorgio.

Enero se consolidó como uno de los bodegones que mejor expresa el perfil gastronómico de la Costanera porteña: un restaurante discreto frente al río, con una carta que va desde bife de chorizo hasta pescados frescos, en un entorno cálido y distendido.

Ubicado en una zona tradicionalmente asociada al paseo y la vida nocturna, el local logró consolidarse como una alternativa gastronómica que combina identidad porteña con una propuesta culinaria cuidada. Su crecimiento se apoya tanto en la calidad del menú como en la experiencia integral del lugar.

En un contexto donde Buenos Aires suma nuevas aperturas gastronómicas, Enero destaca por mantener el espíritu de bodegón, pero con una vuelta de tuerca contemporánea, pensada para compartir en familia o con amigos, a cualquier hora del día.

Dónde queda Enero

Enero está ubicado sobre la avenida Rafael Obligado al 7180, frente al río y en pleno corredor gastronómico de la Costanera norte. Su emplazamiento lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan salir del circuito céntrico sin alejarse de la ciudad. El entorno abierto y la cercanía con el río aportan un diferencial, especialmente durante las noches y los fines de semana, cuando la zona concentra mayor movimiento.

Qué puedo pedir en Enero

La carta de Enero es amplia y variada, con platos pensados para compartir y porciones abundantes que remiten al bodegón clásico. Entre las especialidades se destacan los pescados frescos, como salmón blanco y trucha del sur argentino, seleccionados según disponibilidad diaria, junto con cortes tradicionales de parrilla preparados a punto.

El recorrido del menú suma bife de chorizo y ojo de bife, además de pastas caseras de impronta italiana como lasagna alla bolognese y gnocchi de provoleta. También aparecen opciones más elaboradas, como el risotto negro di sepia con mariscos, que aportan un perfil más actual a la propuesta.

El cierre mantiene el tono tradicional, con postres clásicos como flan, tiramisú y profiterol con helado de pistacho y chocolate caliente, pensados para completar una experiencia abundante y sin estridencias.

Cómo llegar a Enero

El acceso al restaurante es sencillo tanto en transporte público como en auto. Varias líneas de colectivo, entre ellas la 15, 37, 45, 160 y 166, circulan por la Costanera y dejan a pocos metros del local.

También se puede llegar en tren mediante la línea Mitre, descendiendo en la estación Núñez y caminando algunas cuadras hasta el restaurante. Para quienes eligen vehículo propio, la avenida Rafael Obligado permite un acceso directo.

