La carta de "Don Zoilo" ofrece de todo, pero la carne siempre es la protagonista absoluta.

Parrilla Don Zoilo es un bodegón clásico de Villa Crespo con más de 30 años de trayectoria y foco absoluto en carnes y achuras.

Se destaca por la calidad de sus cortes, puntos de cocción y porciones abundantes con excelente relación precio-calidad.

Está ubicado en Av. Honorio Pueyrredón 1406, abre de martes a domingo al mediodía y por la noche, y acepta reservas.

La carta incluye achuras de primera, cortes tradicionales y especiales como T-bone madurado, con guarniciones y postres clásicos. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una gran cantidad de establecimientos gastronómicos que permiten disfrutar grandes platos con los mejores precios. Estos clásicos locales se caracterizan por sus mozos de oficio que atienden hace varios años, decoración específica sobre algún club de fútbol u otra pasión, y platos generosos. Si hay algo que representa fielmente la gastronomía porteña, es precisamente un bodegón de barrio que mantiene viva la tradición culinaria de nuestro país.

Entre estos establecimientos emblemáticos, se destaca Parrilla Don Zoilo, un tradicional bodegón que nació hace más de 30 años y que desde 1989 ofrece carnes variadas y las mejores achuras de la ciudad. Con un espíritu de restaurante de barrio, este lugar logró consolidarse como una parrilla gourmet que mezcla atención amable con gastronomía de gran nivel.

Parrilla Don Zoilo en la Ciudad de Buenos Aires La parrilla gourmet ideal para hacer turismo gastronómico Facebook: Parrilla Don Zoilo Lo que llama la atención de este establecimiento es que le suelen acertar a los puntos de cocción y las porciones son más que abundantes, convirtiendo cada visita en una experiencia única.

La carta de Don Zoilo ofrece de todo, pero la carne siempre es la protagonista absoluta. Como casi todos los tradicionales bodegones de barrio, la relación precio-calidad es excelente, la ambientación del lugar es clásica y los mozos orientan muy bien al cliente en qué pedir y cómo hacerlo. Sus salones son ideales para un festejo con amigos o familia, afianzando a este establecimiento como una parada obligada en Villa Crespo.

Dónde queda Parrilla Don Zoilo Este emblemático bodegón se encuentra ubicado en Avenida Honorio Pueyrredón 1406, en el barrio porteño de Villa Crespo. El establecimiento solo cierra sus puertas los días lunes, menos los feriados, y su horario de atención es de 11 a 16 horas y de 20 a 1 de la madrugada. De martes a domingo, el lugar recibe comensales tanto al mediodía como por la noche. }