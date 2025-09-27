Está cerca de Buenos Aires, tiene pocos habitantes y es una gran opción para hacer una escapada con tradición campesina

Si el objetivo es descansar, disfrutar del campo y desconectarse de la rutina de todos los días, existen muchos destinos que están cerca de la Ciudad de Buenos Aires y que, en apenas una o dos horas de viaje, permiten encontrarse con un entorno totalmente diferente. Uno de ellos es Gorostiaga .

Con tan solo 400 habitantes , esta localidad se distingue por su fidelidad con la tradición campesina y esencia rural, lo cual es ideal para un buen descanso. Se trata de una experiencia auténtica, en la que destacan las calles de tierra, las casas antiguas y el recorrido por los puntos más importantes del pueblo.

A pesar de su pequeño tamaño, su valor patrimonial y cultural lo convierte en un sitio ideal para una escapada. Asimismo, se trata de un destino accesible para viajar en auto, y con un fin de semana basta para conocerlo en todo su esplendor.

Ubicado a 145 kilómetros de la Capital Federal , Gorostiaga pertenece al partido de Chivilcoy . Se encuentra al oeste de la ciudad, rodeado de campo y con acceso a través de rutas provinciales.

Qué puedo hacer en Gorostiaga

Uno de los puntos más destacados de Gorostiaga es la Estación de tren, una estructura que aún conserva su fachada original y evoca los años en que el ferrocarril era el corazón del pueblo. También se puede visitar la Vieja Fonda, símbolo de la vida social de otra época, y la Plaza de las Colectividades, espacio central de encuentro vecinal.

Gorostiaga Conoce la provincia

Otros puntos destacados son el Monolito Gorostiaga, que homenajea la historia local, y la Iglesia de Gorostiaga, que completa el circuito tradicional del lugar. Asimismo, se puede visitar el Club Social y Deportivo, la Capilla, y las escuelas de Jardín y Primaria. Para comer, se recomienda el restaurante La Luli, un tenedor libre muy popular entre los visitantes, donde se pueden degustar platos caseros en un ambiente familiar.

Cómo llegar a Gorostiaga

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje en auto toma aproximadamente dos horas. La forma más directa es por Ruta Nacional 5 hasta llegar a Chivilcoy, y luego tomar un desvío hacia Gorostiaga por caminos señalizados. Aunque no hay transporte público frecuente, el acceso en vehículo particular es sencillo y permite recorrer la zona con comodidad.