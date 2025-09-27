27 de septiembre de 2025 Inicio
Con este truco podés eliminar la humedad del lavarropas en minutos

Un sencillo método devuelve la goma de la máquina a su estado original. También existen remedios caseros que ayudan a hacerle frente a la cal y los malos olores.

Por
Además del moho

Además del moho, otro de los enemigos habituales del lavarropas es la cal.

La acumulación de moho en el lavarropas es un problema común que afecta tanto al rendimiento del electrodoméstico como a la higiene de la ropa. Este inconveniente suele aparecer con el uso diario y, además de generar malos olores, deja un aspecto descuidado en la goma de la puerta.

Te puede interesar:

Mantener el aparato en buenas condiciones no solo garantiza un lavado más eficaz, sino que también alarga su vida útil. Frente a este tipo de problemas, muchas personas recurren a métodos caseros que resultan prácticos y económicos, evitando gastos innecesarios en reparaciones o recambios.

Gracias a los consejos de una influencer que suele compartir consejos relacionados a técnicas de limpieza del hogar, se pudo conocer un sencillo procedimiento que promete resultados rápidos y efectivos, devolviendo al lavarropas su funcionalidad y aspecto original.

Cuál es el truco para eliminar el moho del lavarropas en pocos pasos

La creadora de contenido Alicia Martínez, reconocida en Instagram como @aly_deco_home, difundió un método casero que ayuda a limpiar la goma de la puerta y eliminar manchas oscuras. El proceso consiste en humedecer una paño con lavandina y colocarla directamente sobre la zona afectada, dejándola actuar durante al menos 24 horas para que el producto penetre en profundidad.

Al retirar el paño, sólo alcanza con frotar suavemente con guantes para quitar los restos acumulados y devolver a la goma su aspecto original. Este remedio no solo elimina el moho visible, sino que también neutraliza los olores desagradables que suelen impregnarse en el electrodoméstico.

bicarbonato de sodio

Además del moho, otro de los enemigos habituales del lavarropas es la cal, especialmente en áreas donde el agua contiene una alta concentración de minerales. Para combatirla, Martínez recomienda preparar una mezcla casera a base de bicarbonato de sodio, jabón lavavajillas y pasta dental, que aplicada en las superficies internas ayuda a disolver los depósitos y mantener las piezas en buen estado.

Junto con estos trucos, también sugiere aplicar hábitos de mantenimiento preventivo, tales como dejar la puerta abierta después de cada lavado para reducir la humedad, limpiar con frecuencia el cajetín del detergente, realizar un ciclo en vacío con vinagre y agua caliente una vez al mes y revisar el filtro para evitar obstrucciones. Estas prácticas fáciles de realizar alargan la durabilidad del aparato y garantizan un funcionamiento eficiente.

