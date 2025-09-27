27 de septiembre de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: es un pueblo pintoresco, está escondido y es ideal para relajar en la naturaleza

Un rincón del norte cordobés que guarda huellas coloniales, paisajes verdes y un ritmo pausado que invita a desconectarse.

Entre ruinas históricas

Entre ruinas históricas, balnearios arbolados y una iglesia monumental, este pueblo cordobés invita a descansar sin apuro.

El norte de Córdoba suele quedar fuera del radar de quienes buscan escapadas rápidas, pero ahí se esconde un destino distinto. Calles tranquilas, aire limpio y construcciones que parecen haberse quedado quietas en el tiempo forman parte de su encanto.

Está cerca de Buenos Aires, tiene pocos habitantes y es una gran opción para hacer una escapada con tradición campesina

Lejos de la vorágine de las grandes ciudades, San Francisco de Chañar ofrece la posibilidad de caminar despacio, mirar con calma y encontrarse con vecinos que todavía saludan en la vereda. El pueblo, con poco más de cinco mil habitantes, combina paisajes serranos, huellas coloniales y rincones de silencio que hacen que el visitante se sienta en otro ritmo.

No es casual que muchos lo elijan para una escapada de fin de semana. Su parroquia monumental, las ruinas de un castillo con aires italianos y la frescura de un balneario rodeado de aguaribays lo convierten en una parada especial dentro del histórico Camino Real.

Dónde queda San Francisco de Chañar

El pueblo está ubicado a unos 200 kilómetros de Córdoba Capital, en el departamento Sobremonte. Forma parte del Camino Real al Alto Perú, la ruta que siglos atrás conectaba a la actual Argentina con el Virreinato. Esa ubicación le dio un papel relevante en tiempos coloniales, y hoy lo vuelve un sitio con un trasfondo histórico difícil de ignorar.

Qué puedo hacer en San Francisco de Chañar

El atractivo más imponente es la parroquia San Francisco Solano, apodada la “Catedral del Norte”. Construida en 1890, alcanza los 37 metros de altura y posee cuatro torres con campanarios que dominan el horizonte del pueblo.

A pocos kilómetros, el visitante puede recorrer los restos del castillo El Carrizal, una edificación levantada en 1870 por Tristán Vivas con inspiración italiana. Aunque hoy quedan ruinas, su historia sigue despertando curiosidad y se lo considera patrimonio en riesgo.

Para los días cálidos, el balneario municipal es el punto de encuentro. Ubicado a metros de la plaza central, está rodeado de árboles añosos que regalan sombra generosa, ideal para armar un picnic o pasar la tarde entre charlas y mate.

El pueblo también invita a perderse entre sus calles, conversar con sus habitantes y sentir la calma de un lugar donde el tiempo parece correr más despacio.

Cómo llegar a San Francisco de Chañar

Desde Córdoba Capital se llega en unas tres horas en auto por la Ruta Nacional 9 hasta Villa del Totoral y, desde allí, tomando la Ruta Provincial 32. También hay servicios de colectivos interurbanos que conectan la capital provincial con la zona, aunque el viaje se extiende algunas horas más.

