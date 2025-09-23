Está a una hora y media de Buenos Aires: tiene naturaleza, historia y buena comida

Este pueblo bonaerense combina una laguna imponente, patrimonio histórico y propuestas gastronómicas para disfrutar de un fin de semana distinto.

Hay un destino que empieza a ganar protagonismo entre las escapadas cortas: San Miguel del Monte . Ubicado a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , es una opción perfecta para quienes buscan aire puro, tranquilidad y buena comida, sin tener que manejar largas horas.

La propuesta es variada: desde deportes acuáticos en su laguna hasta visitas a sitios históricos que narran parte de la identidad bonaerense. Además, sus parrillas y espacios verdes hacen de este lugar una alternativa que combina descanso, turismo cultural y gastronomía.

Con un viaje de apenas 1 hora y media en auto , San Miguel del Monte se consolida como una escapada accesible del ruido de la ciudad que promete sorprender con cada rincón.

San Miguel del Monte se encuentra en el interior de la provincia de Buenos Aires , a poco más de 100 kilómetros de la Capital Federal . El punto de referencia más importante es su laguna, de 686 hectáreas , rodeada por más de 10 kilómetros de áreas verdes que la convierten en el corazón del pueblo.

Qué puedo hacer en San Miguel del Monte

El principal atractivo es la laguna de Monte, donde se pueden realizar actividades como windsurf, jet ski, vela, natación y pesca. Quienes prefieran planes tranquilos, tienen la opción de hacer un picnic bajo los árboles o pasar el día en el camping con parrillas.

Pero Monte no es solo naturaleza: también ofrece rincones históricos y culturales imperdibles. Entre ellos destacan el Cristo de la Esperanza, una escultura de siete metros inaugurada en 2010; el Rancho de Rosas, construido en 1817 y considerado patrimonio histórico; y la Parroquia San Miguel Arcángel, de 1863, con un estilo colonial ecléctico y un retablo único.

San miguel del monte.png El acceso a San Miguel del Monte es simple: en auto demora 1 hora y media desde la Ciudad de Buenos Aires. Google

Cómo llegar a San Miguel del Monte