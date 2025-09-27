Esta película de Denzel Washington fue aclamada por la crítica y ahora se puede ver en Netflix: cuál es

Sinopsis de Hombre en llamas, la película de Denzel Washington que llegó a Netflix

La sinopsis de Hombre en llamas indica: "Un antiguo agente de CIA, John Creasy, visita a un viejo amigo, Paul Rayburn, quien le ofrece un trabajo como vigilante personal. Creasy, que ha perdido mucho interés en la vida y se ha convertido en un alcohólico, acepta a regañadientes y se convierte en el guardaespaldas de la familia Ramos, una familia de clase alta y recursos considerables que vive en la Ciudad de México, lugar que se ha convertido en un peligro para los ricos por su elevado índice de secuestros. El agente es requerido, particularmente, para cuidar a la hija pequeña del matrimonio, Pita, una niña curiosa y amable que logra hacer amistad con el rudo y frío Creasy, quien empieza a tenerle mucho cariño. Sin embargo, un golpe orquestado por un grupo criminal profesional, coludido con las propias autoridades de la ciudad, termina en el secuestro de Pita, lo que lleva a su guardaespaldas a iniciar una guerra contra los responsables y rescatarla".