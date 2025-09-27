Esta película de Denzel Washington fue aclamada por la crítica y ahora se puede ver en Netflix: cuál es

Esta película de Denzel Washington fue aclamada por la crítica y ahora se puede ver en Netflix: regresó al radar de muchos suscriptores y se trata de un thriller de acción protagonizado por Denzel Washington, ¿cuál es?
Ideal para rememorar en el fin de semana: la producción que volvió a la N roja y es furor.
John Creasy (Washington) es un exagente de la CIA con un pasado oscuro. Lo contratan como guardaespaldas de una niña llamada Lupita “Pita” Ramos en Ciudad de México. Cuando Pita es secuestrada, Creasy no se detendrá ante nada para rescatarla, enfrentando una red criminal corrupta y letal.
La crítica fue mixta: en Rotten Tomatoes obtuvo alrededor de 39 % de aprobación. mientras en Metacritic su puntaje ronda los 47/100, lo que indica “críticas promedio”. Asimismo, Roger Ebert destacó el esfuerzo por elevar el material de género mediante la presencia de Washington, aunque señaló que en algunos momentos el estilo visual y la acción terminan superando la sustancia.
La sinopsis de Hombre en llamas indica: "Un antiguo agente de CIA, John Creasy, visita a un viejo amigo, Paul Rayburn, quien le ofrece un trabajo como vigilante personal. Creasy, que ha perdido mucho interés en la vida y se ha convertido en un alcohólico, acepta a regañadientes y se convierte en el guardaespaldas de la familia Ramos, una familia de clase alta y recursos considerables que vive en la Ciudad de México, lugar que se ha convertido en un peligro para los ricos por su elevado índice de secuestros. El agente es requerido, particularmente, para cuidar a la hija pequeña del matrimonio, Pita, una niña curiosa y amable que logra hacer amistad con el rudo y frío Creasy, quien empieza a tenerle mucho cariño. Sin embargo, un golpe orquestado por un grupo criminal profesional, coludido con las propias autoridades de la ciudad, termina en el secuestro de Pita, lo que lleva a su guardaespaldas a iniciar una guerra contra los responsables y rescatarla".