Tras su reciente separación de una periodista, el exfutbolista blanqueó su nuevo romance: "Sonreír solo y por placer"

Después de algunos rumores de acercamiento, el panelista deportivo publicó una tierna imagen en sus redes sociales para confirmar su relación con la modelo.

En medio de rumores de un posible nuevo romance tras su reciente separación de Cecilia “Chechu” Bonelli , Darío Cvitanich confirmó su nuevo romance con la modelo, Ivana Figueiras .

El exdelantero, de Boca, Racing y Banfield, recurrió a sus redes sociales para mostrarse por primera vez con su nueva pareja, ya completamente separado de su exesposa y madre de sus tres hijas, Lupe, Carmela y Amelia.

El ahora panelista deportivo subió en sus historias una foto donde se lo ve con la modelo cómodos en el sillón de su casa. Si bien no acompañó la imagen con ninguna frase o emojis, sino que la etiquetó a ella, sí fue más que romántico eligiendo una canción y frase particular. “Sonreír, solo y por placer. No hay tiempo ni espacio, no hay mundo ni fe” , se escucha del tema El nudo de Callejeros.

Posteriormente, el exdeportista mostró también en la misma red que fue al partido de Banfield frente a Unión por el Torneo Clausura con Figueiras, y si bien no se mostró con la modelo, fue ella quien se mostró en el mismo espacio y, dando así, como confirmado la nueva relación de ambos. “Conociendo nuevos horizontes” , escribió junto a un video desde la platea del estadio Florencio Sola.

ivana figueiras

Qué dijo Cvitanich de su separación con Chechu Bonelli

Luego de la sorpresiva confirmación de la separación de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli, actual panelista de ESPN afrontó los micrófonos para hablar de la ruptura de su matrimonio que duró 14 años y formaron una familia con tres hijas.

“No hay mucho para decir. Tengo hoy una gran relación y por las nenas fue todo bastante bueno dentro de las cosas lógicas de una separación. La verdad no hay mucho para contar y son cosas que quedaron entre ella y yo, no hay nada polémico ni mucho menos”, reconoció.

Al mismo tiempo, desmintió cualquier tipo de terceros en discordia como motivo de la decisión: “Acá no pasó absolutamente nada de eso. Quizás también eso ayudó a que no se pueda hablar mucho de nada, qué sé yo”.