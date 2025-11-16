Turismo en Argentina: el pueblo que estuvo aislado hasta 2008 y ahora todo el mundo quiere conocerlo

Esta pequeña localidad poco conocida es perfecta para descubrir una nueva cultura y paisajes inigualables.

El norte argentino es un gran atractivo para el turismo gracias a sus valles y montañas de diversos colores , y su cultura local . Jujuy es una de las provincias más visitadas y hay un destino en particular, elegido por cientos de turistas en cualquier época del año.

Caspalá es un destino que se distingue por su belleza natural prístina y su profunda identidad cultural. Ubicado en la provincia de Jujuy, este pequeño poblado fue reconocido por la UNESCO como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo .

Enclavado entre la Quebrada y la Puna, ofrece una experiencia de inmersión en la cultura ancestral, el trekking de alta montaña y el disfrute de un ambiente de paz inigualable.

Caspalá se encuentra en la provincia de Jujuy , en el extremo norte de Argentina. Está ubicado en un valle escondido entre las Sierras de Santa Victoria, en el Departamento de Valle Grande . Se encuentra en la confluencia de la geografía de la Quebrada de Humahuaca y la Puna.

Es famoso por sus paisajes de colores ocres y rojizos , sus casas de adobe y techos de paja, y su aislamiento geográfico. Caspalá está a una distancia considerable de aproximadamente 1.734 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Qué hacer en Caspalá

El principal atractivo es el trekking por un antiguo camino inca de piedra, conocido como "El Sendero de las Escaleras". Este sendero conecta con la localidad de Santa Ana, ofreciendo vistas panorámicas impresionantes. Se pueden disfrutar de los cañones, quebradas y cascadas que rodean el pueblo.

Durante la estadía, se puede visitar la Iglesia Santa Rosa de Lima y el mirador del pueblo. Y si coinciden las fechas, asistir a celebraciones tradicionales como la Fiesta Patronal de Santa Rosa de Lima y el Festival del Cardón.

Caspala Jujuy Sus vistas panorámicas desde altura son el gran atractivo de Caspalá. Ministerio de turismo Jujuy

Es interesante conocer más acerca de las actividades locales, como la que realizan las mujeres de Caspalá, famosas por su hilado y tejido artesanal, utilizando lana de oveja, llama y vicuña. Estas artesanías son piezas únicas que constituyen una importante fuente de ingresos para el pueblo.

Cómo llegar a Caspalá

Llegar a Caspalá es una travesía de larga distancia que requiere planificación, ya que el viaje en auto dura más de un día, generalmente por la Ruta Nacional 34. Se requiere un traslado de varias horas desde la capital. El acceso principal es a través de la Ruta Provincial 73, que empalma con la RP 7.

Gran parte del recorrido es por caminos de cornisa y ripio, lo que requiere experiencia en manejo y un vehículo adecuado, preferentemente camioneta. El avión hasta el Aeropuerto de Jujuy “Gobernador Horacio Guzmán”, es la opción más rápida.

Si bien hay servicios de micros interurbanos que conectan con localidades cercanas a Caspalá, el tramo final puede requerir un vehículo particular o un servicio de traslado local.