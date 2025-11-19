19 de noviembre de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: el lugar poco conocido con un bosque energético y cascadas hermosas

Este destino es ideal para los viajeros que buscan desconectarse del ritmo cotidiano y experimentar una conexión profunda con la naturaleza.

Entre sus principales atractivos llama la atención el famoso Bosque energético.

Entre sus principales atractivos llama la atención el famoso "Bosque energético".

  • Villa Batiruana, en La Cocha, es un refugio montañoso tucumano que ganó visibilidad tras años de permanecer casi oculto por su acceso difícil y falta de señalización.
  • Sus atractivos principales son el Bosque energético, las cascadas del río Marpa y la Estación Biológica donde trabajan investigadores del Conicet y la Fundación Miguel Lillo.
  • El destino ofrece senderismo, piscinas naturales, selva montana, complejos turísticos junto al río y propuestas culturales en un entorno de naturaleza pura.
  • Se ubica a 125 km de San Miguel de Tucumán y se accede por la Ruta 38 y la Ruta Escaba, con un último tramo de ripio que requiere precaución.

Villa Batiruana, ubicada en la región de La Cocha en Tucumán, se caracteriza por ser un destino montañoso ideal para quienes buscan escapar del ruido urbano y sumergirse en un entorno natural puro. Este pueblo, a 125 kilómetros de San Miguel de Tucumán, permaneció casi desconocido durante largo tiempo debido a su acceso complicado y la escasez de señalización, pero gracias a diversas iniciativas turísticas, comenzó a ganar visibilidad como refugio natural en los últimos años.

Entre sus principales atractivos llama la atención el famoso "Bosque energético", un sendero de fácil recorrido que se convirtió en la opción preferida de los turistas, las cascadas del río Marpa con zonas acondicionadas para disfrutar de baños refrescantes, y la Estación Biológica Batiruana, donde investigadores del Conicet y especialistas de la Fundación Miguel Lillo realizan estudios sobre la flora y fauna local. El origen de esta villa está vinculado a la construcción del dique Escaba para la producción de energía hidroeléctrica.

Para los viajeros que buscan desconectarse del ritmo cotidiano y experimentar una conexión profunda con la naturaleza, Villa Batiruana ofrece una propuesta especial con piletas naturales en estado original, complejos turísticos junto al río, presentaciones culturales y folklóricas, y gastronomía tradicional. En este lugar, los visitantes pueden realizar senderismo, explorar la selva, admirar paisajes de montaña o simplemente descansar en alojamientos económicos mientras descubren las costumbres de una comunidad que cuida sus tradiciones.

Dónde queda Villa Batiruana

Villa Batiruana se encuentra ubicada en la región de La Cocha, en la provincia de Tucumán, a 125 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Este pueblo montañoso está situado en plena montaña, en una zona que surgió a partir de la construcción del dique Escaba, destinado a la producción de energía hidroeléctrica. La villa forma parte de la Comuna de Yánima y se convirtió en un refugio natural donde es posible experimentar una fuerte conexión con el entorno y descubrir las tradiciones de una comunidad que logró mantener sus costumbres.

Su ubicación remota contribuyó a que permaneciera prácticamente desconocido durante mucho tiempo, aunque actualmente gana popularidad en el sector turístico gracias al respaldo de la municipalidad de La Cocha, el Ente Tucumán Turismo y emprendedores locales.

Qué puedo hacer en Villa Batiruana

Villa Batiruana ofrece variadas opciones para los que buscan tener un viaje en contacto con la naturaleza y la aventura:

  • Recorrer el "Bosque energético", un sendero de fácil acceso que se convirtió en la actividad más popular.
  • Explorar las cascadas del río Marpa, que cuentan con zonas habilitadas para meterse al agua.
  • Disfrutar de los complejos turísticos ubicados cerca del río.
  • Realizar senderismo por los diversos caminos que permiten adentrarse en la naturaleza
  • Explorar la selva y sus rincones más profundos para los fanáticos de la aventura
  • Asistir a presentaciones culturales y folklóricas en fechas especiales.
  • Comprar productos artesanales elaborados por la comunidad local.
  • Degustar la cocina tradicional tucumana en los diferentes establecimientos del pueblo.
  • Visitar la Estación Biológica Batiruana, donde investigadores del Conicet y especialistas de la Fundación Miguel Lillo realizan estudios sobre la flora y fauna, ofrecen talleres y reciben estudiantes de la región.
Cómo llegar a Villa Batiruana

Para acceder a Villa Batiruana, se debe tomar la Ruta Nacional 38 desde San Miguel de Tucumán con dirección a Juan Bautista Alberdi. Posteriormente, es necesario continuar por la Ruta Escaba, y una vez que finaliza el tramo asfaltado, se debe seguir por un sendero de tierra ascendente que conduce hasta la comunidad en plena montaña.

Es importante tener en cuenta que el acceso no es fácil, ya que la ruta asfaltada presenta numerosos baches y grietas que hacen más difícil la circulación de los vehículos, mientras que el trayecto de tierra está cubierto de ripio. Además, la escasez de señales viales puede representar un desafío para quienes visitan por primera vez. Se recomienda viajar en auto con buena altura y preparado para caminos de montaña, especialmente para transitar el último tramo de ripio que lleva hasta esta villa tucumana.

