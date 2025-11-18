A pocos kilómetros de Montevideo existe una ciudad costera que se transformó en uno de los refugios más buscados por quienes quieren desconectarse frente al mar. Con aguas tranquilas, arena y una atmósfera calma, este destino se volvió una opción tentadora para quienes prefieren estar rodeados de paz y naturaleza.

El turismo en esta zona creció de forma sostenida en los últimos años gracias a su equilibrio entre tranquilidad, gastronomía y propuestas culturales. A diferencia de los balnearios más concurridos, mantiene un ritmo propio que atrae a familias, parejas y grupos que buscan un descanso lejos del ruido.

La combinación entre historia, paisajes amplios y accesibilidad lo ubica como una alternativa ideal para planificar las vacaciones 2025 sin alejarse demasiado de los centros urbanos.

El destino en cuestión es Atlántida , ubicada en el Departamento de Canelones y considerada una de las perlas de la Costa de Oro. Ubicada a solo 45 kilómetros de Montevideo y relativamente cerca de Punta del Este, permite disfrutar de un entorno de naturaleza sin perder conexión con las principales ciudades del país.

Atlántida se caracteriza por sus playas extensas, aguas más cálidas que las de otros puntos del litoral uruguayo y un ambiente marcado por el bosque de pinos, eucaliptos y acacias que rodea la zona. Este equilibrio entre mar y vegetación ofrece amaneceres tranquilos y atardeceres que tiñen el horizonte de tonos dorados y rojizos.

Además de su belleza, la ciudad tiene un pasado singular. Su origen se remonta a 1909, cuando un grupo de estudiantes adquirió tierras con fines forestales. A partir de esa base, el lugar evolucionó en un balneario de descanso que atrajo a visitantes de alto poder adquisitivo y se consolidó como punto turístico a mediados del siglo XX.

Atlántida 1.png Turismo Canelones

Culturalmente, Atlántida también guarda historias llamativas. Pablo Neruda vivió en este lugar una etapa clave de su vida y comenzó su romance con Matilde Urrutia. Otro atractivo es El Águila, una construcción de apariencia misteriosa situada junto al mar. Con el tiempo surgieron múltiples versiones sobre su función ,capilla, refugio, base secreta, aunque en realidad fue diseñada como un elemento decorativo para disfrutar de la vista oceánica.

Hoy, la ciudad mezcla playas tranquilas, gastronomía diversa, ferias artesanales y construcciones icónicas que despiertan curiosidad entre los viajeros.

Quienes viajan desde Buenos Aires cuentan con varias alternativas. Cruzar en ferry hacia Montevideo o Colonia es una de las opciones más frecuentes, desde donde se puede continuar en micro hacia Atlántida. También existe la posibilidad de volar a Carrasco y completar el trayecto en taxi o micro. Por tierra, el cruce por Entre Ríos y el puente internacional permite llegar en auto con facilidad. Incluso es posible transportar vehículos en ferry y continuar el viaje por ruta.