Esta alfombra está hecha de productos reciclados y la podés crear en tu casa: quedará única en el mundo

La usuaria cubana @yani.cubana99 compartió en TikTok un video donde explica y muestra cómo transforma ropa vieja en alfombras para el suelo.

Por
“Soy cubana y la ropa vieja yo no la boto, la reutilizo”, aseguró una usuaria.

La usuaria de TikTok @marinaperezf mostró la idea innovadora que tuvo para reversionar un buzo que le quedó viejo en una nueva prenda, en este caso un chaleco “estilo copenhague”.
De buzo a chaleco: así podés reciclar esta prenda si tenés las mangas desgastadas

“Soy cubana y la ropa vieja yo no la boto, la reutilizo”, escribió en la descripción del clip, que acumula más de 1.700 “me gusta” y decenas de comentarios.

En las imágenes, Yani enseña el proceso: primero corta tiras de tela, luego las cose sobre mezclilla y arma las piezas de la alfombra. “Aquí donde yo vivo las ropas viejas no se botan, miren lo que estuve haciendo, empiezo cortando tiritas, más o menos así de este tamaño, y miren lo que yo estoy haciendo, aquí ya estaba un poco adelantado, esto es nada más y nada menos que una alfombra para el piso”, explicó.

Cómo es la alfombra que podés hacer con ropa reciclada

El video despertó múltiples reacciones en TikTok. Algunos usuarios le ofrecieron consejos para facilitar la confección, mientras que otros corrigieron su ortografía en la frase inicial. También abundaron los mensajes de apoyo y reconocimiento a su creatividad: “cubana que se respeta recicla todo”, le comentó un usuario.

Otros compartieron recuerdos familiares: “Mi abuela las hacía para vender, ella falleció hace un mes y nos dejó muchas en la casa, siempre se las encargaban”, escribió otro internauta. Desde diferentes países, como Venezuela y México, llegaron también mensajes de admiración y solidaridad.

El ingenio de Yani no es un caso aislado. En los últimos meses se han viralizado en TikTok otros videos de cubanos que muestran cómo reutilizan todo lo posible dentro del hogar. En noviembre de 2024, la creadora @yaisyvega arrancó carcajadas al explicar que en la casa de los cubanos muere una toalla y nace una colcha de trapear, en un video que provocó nostalgia y reflexiones sobre el reciclaje como necesidad.

Algo parecido relató en enero pasado la influencer @clau_tropiezos, desde España, al contar que en Cuba la ropa pasa de generación en generación y se estira hasta el límite: “Si está ya destruida, pues termina como paño de cocina”.

Más, recientemente la usuaria @anaisy_d mostró cómo adapta la ropa de su bebé para prolongar su uso en medio de la crisis, en un video titulado “Ingenio y necesidad: el video de una madre cubana que conmueve en TikTok”. Meses antes, otro material expuso a madres obligadas a reutilizar pañales desechables “no por elección, sino por necesidad”.

A esta lista se suma la publicación de @darmayic, en la que detallaba costumbres del ahorro doméstico como voltear los pomos de aceite o cortar los tubos de pasta dental para aprovechar hasta la última gota, prácticas extendidas en Cuba y en otros países de la región.

Estos testimonios, diversos en tono —a veces humorísticos, a veces conmovedores—, coinciden en mostrar cómo la escasez ha convertido la creatividad en una herramienta de supervivencia cotidiana.

