21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Esta planta de reciclaje busca aprovechar las baterías de los autos con una innovadora idea: cuál es

Este enfoque no solo mejora la eficiencia del reciclaje, sino que también minimiza el impacto ambiental asociado con la recuperación de materiales.

Por
Las nuevas empresas que toman medidas a favor del Medio Ambiente

Las nuevas empresas que toman medidas a favor del Medio Ambiente

El reciclaje de baterías de vehículos eléctricos se ha convertido en una prioridad global debido al aumento de la movilidad eléctrica y la necesidad de gestionar de manera sostenible los materiales críticos. En este contexto, una planta de reciclaje en Europa ha implementado una innovadora tecnología que permite recuperar más del 96% de los materiales de las baterías, contribuyendo significativamente al Medio Ambiente.

El Huertapalooza 2025 se realiza con entrada libre y gratuita. 
Te puede interesar:

Llega Huertapalooza 2025: el festival que une la importancia de la agroecología con la nutrición

Esta iniciativa representa un avance significativo en la industria del reciclaje de baterías, demostrando que es posible combinar innovación tecnológica con sostenibilidad. Al implementar procesos más eficientes y ecológicos, la planta no solo optimiza la gestión de residuos, sino que también establece un modelo a seguir.

Cómo es la planta de reciclaje que intenta aprovechar las baterías de los autos

-Re.Lion.Bat Circular - Medio Ambiente

La fábrica, ubicada en Meppen, tiene capacidad para procesar hasta 60.000 baterías al año, recuperando alrededor del 96% de sus componentes valiosos. Entre los materiales que rescata se incluyen aluminio, cobre, plásticos y el llamado “polvo negro”, que contiene litio, níquel y cobalto, esenciales para la fabricación de nuevas baterías.

Para garantizar la seguridad durante la manipulación, el complejo cuenta con sistemas como cámaras termográficas y dispositivos de medición de nitrógeno, minimizando riesgos de incendios o accidentes. Las baterías en desuso pasan por procesos de descarga y trituración hasta separar cada materia prima para su reutilización.

Según Christoph Spandau, director general de la compañía, la meta es crear una economía circular europea que conserve las materias primas dentro del continente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En diálogo con Radio Facundo Quiroga, el emprendedor chaqueño Mauro Bianchi presentó su proyecto 3R Vidrio, enfocado en el reciclaje de botellas para generar productos innovadores. 

Proyecto de reciclaje: cuál es la iniciativa que busca potenciar la reutilización del vidrio

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca.

Objetivo medio ambiente: la iniciativa europea para reciclar el agua que cada vez se destaca más

Estos dos protagonistas de Buenos Aires, crearon una Pyme para reciclar plástico y armar cuchas para mascotas, un gran emprendimiento.

Reciclaje para mascotas: la innovadora iniciativa que crea refugios para perros

Hay una maera de reciclar los envases de los remedios que ya usaste.

No los tires tan rápido: así podés reciclar los envases de los remedios que ya usaste

Conocé las formas de reciclar corchos para cuidar el Medio Ambiente

Cómo podés reciclar los corchos que te sobren y beneficiar un detalle de tu hogar

¿Cómo puedo reciclar las baterías que ya no uso más?

Cuáles son las nuevas metodologías para reciclar las baterías

Rating Cero

Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

Yuyito González confirmó su separación de Javier Milei en abril de este año, pero no habían dado detalles del por qué
play

Yuyito González contó por qué se separó de Milei

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

Anne Hathaway es la estrella de esta comedia romántica.
play

Netflix: es una película increíble, la protagoniza Anne Hathaway y mezcla la comedia con la fantasía

En esta serie, la ambientación en el siglo XVII convive con críticas actuales como desigualdad y corrupción.
play

Está en Netflix y es tan adictiva que podés terminarla en 2 días máximo: una serie de 8 capítulos

Zaira Nara marca tendencia con sus looks.

Un look diferente: Zaira Nara posó con un conjunto de ropa interior que todas querrán tener

últimas noticias

Además, 7 de cada 10 empresas reportaron resultados negativos en el último bimestre. 

La venta de ropa cayó un 12% en el último bimestre y se extiende la crisis del sector

Hace 20 minutos
Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

Hace 32 minutos
La IA revela que aspectos de las personas transmiten confianza en una primera cita.

La inteligencia artificial reveló que esta actitud es clave para quedar atractivo en la primera cita: cuál es

Hace 33 minutos
Cómo eliminar a las moscas.

Cuál es el mejor truco para ahuyentar a las moscar y que no molesten más

Hace 44 minutos
Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre durante una conferencia en Utah.

Cómo será el funeral de Charlie Kirk: un estadio, seguridad extrema y la presencia de Donald Trump

Hace 50 minutos