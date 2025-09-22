22 de septiembre de 2025 Inicio
No los tires: así podés reciclar los botones que te sobran y decorar tu casa

No son simples accesorios de la ropa, son pequeñas piezas llenas de historia que, con un poco de ingenio, pueden convertirse en objetos decorativos únicos.

Por
Podés reciclar los botones que te sobran y decorar tu casa.

Podés reciclar los botones que te sobran y decorar tu casa.

No los tires: ¿Tenés un cajón lleno de prendedores que nunca usás? Antes de tirarlos, pensá que esos pequeños objetos pueden transformarse en verdaderos aliados para la decoración del hogar. Así podés reciclar los botones que te sobran y decorar tu casa.

Reciclar botones no solo ayuda a reducir residuos, sino que también es una forma creativa, económica y original de darle un toque único a tus espacios. La próxima vez que se caiga uno de tu camisa o que se ubique sobre alguno en la costura, no lo descartes: guardalo, reciclalo y transformalo en arte para tu casa.

Los adornos textiles tienen infinidad de tamaños, colores y texturas. Esa variedad los convierte en materiales ideales para manualidades y proyectos DIY (hazlo vos mismo). Desde cuadros decorativos hasta accesorios para la mesa, todo puede reinventarse con un poco de imaginación. Además, al reutilizarlos, evitás comprar adornos nuevos y le das una segunda vida a lo que parecía inútil.

botones arte

Cómo reciclar botones y decorar tu casa de forma única

Una de las formas más sencillas de reciclar botones es usarlos para personalizar objetos del día a día. Podés pegarlos en marcos de fotos, cajas de almacenamiento o espejos. De esta manera, no solo embellecés tus ambientes, sino que también los hacés más acogedores y con un sello personal.

Otro uso creativo es convertirlos en protagonistas de la mesa. Con ellos se pueden diseñar posavasos, servilleteros o incluso individuales coloridos. Además de prácticos, estos detalles sorprenden a las visitas y transmiten un estilo artesanal y único.

Si lo tuyo es la jardinería, también tienen lugar en las macetas. Podés pegarlos alrededor de la superficie o crear colgantes decorativos que acompañen a tus plantas. De esa manera, combinás naturaleza con arte reciclado y le das un aire distinto a tu balcón o jardín.

El reciclaje de botones también puede convertirse en un proyecto familiar. A los niños les encanta jugar con colores y texturas, y este tipo de manualidades son perfectas para estimular la creatividad. Eso sí, siempre bajo supervisión de un adulto para evitar accidentes. Además de embellecer tu hogar, reciclar botones es un gesto sustentable. Reducís residuos, evitás generar más consumo innecesario y apostás a un estilo de vida más consciente. Cada pequeño cambio suma cuando se trata de cuidar el planeta, y la decoración también puede ser parte de esa transformación.

