Está a 3 horas de Buenos Aires, tiene casas de té y un cerro para disfrutar de la naturaleza

Combina paisajes únicos, aire puro y una impronta europea que la vuelve uno de los destinos más tranquilos del sudoeste bonaerense.

Ideal para una escapada corta

Ideal para una escapada corta, combina tranquilidad, buena gastronomía y paisajes serranos que invitan a desconectarse sin ir demasiado lejos.

A unas tres horas de la Ciudad de Buenos Aires, este rincón serrano bonaerense se presenta como un refugio ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano sin alejarse demasiado. Entre bosques, arroyos y montañas bajas, el paisaje cambia de color según la estación y ofrece una postal distinta cada vez que se lo visita.

San Marcos Sierras conserva su estilo rústico y bohemio, con ríos cristalinos, ferias de artesanos y una calma que invita a bajar un cambio.
Viajar a Córdoba: el destino con calles de tierra y ritmo muy tranquilo entre artesanías y guitarreadas

Recién al llegar, Villa Ventana muestra su carácter sereno y su estética de cuento alpino. Este pequeño poblado del partido de Tornquist forma parte de la comarca serrana, que también integra Sierra de la Ventana, y se destaca por su entorno natural, sus casas de madera y piedra.

Aunque muchos la eligen para escapadas de fin de semana, Villa Ventana también ofrece opciones para estadías más largas, con cabañas, posadas y hospedajes familiares rodeados de verde. El turismo creció sin alterar la calma que caracteriza al pueblo, algo que los propios vecinos cuidan con esmero.

villa ventana
La escapada de Buenos Aires para disfrutar de las calles de tierra, bosques y cabañas.

La escapada de Buenos Aires para disfrutar de las calles de tierra, bosques y cabañas.

Dónde queda Villa Ventana

La localidad está ubicada sobre la Ruta Provincial 76, en el sudoeste bonaerense. Pertenece al partido de Tornquist y forma parte de una región conocida por su belleza natural y su perfil apacible. Fundada en 1947, conserva su traza original con calles de tierra, pinos altos y una estética rústica que recuerda a los pueblos europeos de montaña.

En sus alrededores se encuentra el Parque Provincial Ernesto Tornquist, un área protegida que alberga cerros, pastizales y fauna autóctona. Este entorno convierte a la villa y a toda la comarca en uno de los destinos naturales más interesantes de la provincia.

Qué puedo hacer en Villa Ventana

Uno de los mayores atractivos es el Cerro Ventana, una formación natural con una abertura en la cima que, según la luz del día, parece una verdadera “ventana” en la piedra. El ascenso se realiza con guía habilitado y ofrece vistas panorámicas de toda la región.

Para quienes prefieren planes más tranquilos, el centro del pueblo tiene su propio encanto: casas de té, chocolaterías, cervecerías artesanales y paseos de artesanos le dan vida a las tardes, especialmente los fines de semana. La Plaza Salerno es el punto de encuentro, rodeada de locales y senderos para caminar sin apuro.

Los más aventureros pueden visitar el Salto San Diego, una cascada escondida entre las sierras, o conocer las ruinas del Ex Club Hotel, un antiguo edificio de lujo que hoy forma parte de la historia local.

Turismo en Buenos Aires Villa Ventana
Un lugar cerca de la capital porteña para realizar turismo y descansar cerca de las sierras

Un lugar cerca de la capital porteña para realizar turismo y descansar cerca de las sierras

Cómo llegar a Villa Ventana

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar en auto tomando la Ruta Nacional 3 hasta Azul o Coronel Dorrego y luego empalmar con la Ruta Provincial 51 y la RP 76. El trayecto dura unas tres horas y media, dependiendo del tránsito.

También hay servicios de micro hasta Tornquist o Sierra de la Ventana, desde donde parten combis o taxis hasta la villa. Para quienes viajan en auto, el camino en sí ya es parte del encanto: la ruta se abre paso entre campos, llanuras y las primeras ondulaciones serranas que anticipan la llegada.

