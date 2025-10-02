2 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que es un cuento de cultura y fe

A tan solo 70 kilómetros de la Ciudad, este pueblo es uno de los más populares de la provincia y cuenta con una construcción imperdible.

Por
Cómo llegar a este hermoso pueblo de la provincia.

Cómo llegar a este hermoso pueblo de la provincia.

Descubre Luján

Antes las exigencias del trabajo, muchos buscan hacer una escapada cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para salir de la rutina. Lo que no todos conocen es que existen una infinidad de pueblos ocultos a poca distancia, que aseguran un descanso ideal, así como un hermoso ambiente natural.

Con paisajes serranos, cascadas, balnearios y opciones de alojamiento accesibles, Valle Hermoso se posiciona como un destino ideal para descansar.
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: el destino económico para pegarse unos días de descanso

Uno de ellos es Luján, una localidad que ofrece una gran variedad de paseos, recorridos históricos y actividades al aire libre para todos los gustos. Conocida por la Basílica, sirve como destino religioso para aquellos que realizan la peregrinación y agradecen a la Virgen de Luján luego del recorrido.

Asimismo, es un lugar que permite conocer su historia, con museos espectaculares, así como también actividades para niños, como un parque de diversiones enorme. A esto se le suma su gran propuesta gastronómica y sus posibilidades de turismo rural, factores que convierten a Luján en un destino predilecto por los turistas.

Proyecto nuevo (14).jpg
El origen de la caminata a Luján y la particularidad que tuvo en 2024.

El origen de la caminata a Luján y la particularidad que tuvo en 2024.

Dónde queda Luján

Luján queda en el noreste de la provincia de Buenos Aires, unos 70 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Luján

Luján cuenta con diferentes puntos que son imperdibles dentro de su recorrido:

  • Basílica de Luján: su principal atractivo turístico. Es famosa por ser el destino de la peregrinación anual y también por su historia, belleza y arquitectura. Es una construcción característica del siglo XIX, considerada como uno de los edificios más representativos del estilo neogótico en Argentina.
  • Museos e historia: para conocer más sobre el pasado de la región se puede visitar el Museo Histórico, que funciona en el edificio del antiguo cabildo de Luján, y el Museo de Transportes donde se exhibe "La Porteña", la primera locomotora que circuló en el país.
  • Para los niños: una visita imperdible para hacer con chicos es el parque de diversiones Argenpark, donde se encuentran muchos de los juegos que estaban en el viejo Italpark. Además, en los alrededores de Luján hay distintas opciones de turismo rural, con estancias que ofrecen asados y paseos a caballo.
Argenpark, parque de diversiones en Luján

Cómo llegar a Luján

Para llegar a Luján en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más directo es usar la Autopista del Oeste. También se puede ir en transporte público: hay que tomar el Tren Sarmiento en Once hasta la estación de Moreno, y una vez allí realizar el trasbordo con el ramal a Mercedes, que es el que llega a la estación de Luján.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Atalaya: un pueblo con historia ferroviaria, playas tranquilas y camping que se convirtió en un refugio ideal para cortar con la rutina porteña.

Está a dos horas de Buenos Aires y te va a encantar por su naturaleza: ideal para una escapada

Este pueblo queda junto a un lago único en el mundo.

Turismo en Argentina: el pueblito con un lago de agua cristalina que sorprende

En esta localidad cordobesa se encuentra una de las reservas de agua naturales más hermosas del país.

Viajar a Córdoba: el lugar oculto con manantiales para conocer cuando va subiendo la temperatura

Monte Caseros es el primer complejo termal habilitado en Corrientes.

La escapada de Buenos Aires a un complejo termal maravilloso: la entrada sale $6.000

Es una de las regiones más extensas del sur tucumano.

Turismo en Argentina: el destino oculto que tiene ruinas ancestrales y cascadas

En Córdoba, hay una ciudad que tiene tres volcanes inactivos con una estructura geológica única en el mundo.

Viajar a Córdoba: el destino exótico que tiene un sinfín de volcanes

Rating Cero

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

En Netflix se agregaron nuevos títulos eróticos que son tendencia.
play

Esta serie erótica está sorprendiendo a todos en Netflix y alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Esta película de Netflix de dos horas y 30 minutos explora la transformación de un exagente de la CIA. 
play

Netflix recuperó una película que se estrenó hace 21 años: ahora es un éxito

El look vintage de Wanda Nara fue uno de los más comentados de la gala.

El look vintage de Wanda Nara con el que sorprendió a todo el país

El nuevo look de Karol G en París generó comentarios por su parecido con Shakira.

La impresionante transformación de Karol G: aseguran que su look es similar al de Shakira

La pareja había confirmado el embarazo en sus redes.

Se acabó el misterio: Oriana Sabatini sorprendió al anunciar el sexo del bebé que tendrá con Paulo Dybala

últimas noticias

La decisión de Trump enfrenta críticas de las propias filas republicanas.

La inesperada crisis que atraviesa Trump: republicanos, demócratas y agricultores se oponen al swap con Argentina

Hace 23 minutos
Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

Hace 34 minutos
Cómo llegar a este hermoso pueblo de la provincia.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que es un cuento de cultura y fe

Hace 34 minutos
Candidatos y alianzas que definirán la representación de Jujuy en las elecciones 2025.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Jujuy

Hace 47 minutos
La Luna Nueva en Libra del 21 de octubre de 2025, en el grado 28 del signo, llega con una fuerza muy especial porque está regida por Venus.

Luna Nueva en Libra del 21 de octubre: ¿cómo impacta en todos los signos?

Hace 48 minutos