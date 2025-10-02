La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que es un cuento de cultura y fe A tan solo 70 kilómetros de la Ciudad, este pueblo es uno de los más populares de la provincia y cuenta con una construcción imperdible. Por







Cómo llegar a este hermoso pueblo de la provincia. Descubre Luján

Antes las exigencias del trabajo, muchos buscan hacer una escapada cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para salir de la rutina. Lo que no todos conocen es que existen una infinidad de pueblos ocultos a poca distancia, que aseguran un descanso ideal, así como un hermoso ambiente natural.

Uno de ellos es Luján, una localidad que ofrece una gran variedad de paseos, recorridos históricos y actividades al aire libre para todos los gustos. Conocida por la Basílica, sirve como destino religioso para aquellos que realizan la peregrinación y agradecen a la Virgen de Luján luego del recorrido.

Asimismo, es un lugar que permite conocer su historia, con museos espectaculares, así como también actividades para niños, como un parque de diversiones enorme. A esto se le suma su gran propuesta gastronómica y sus posibilidades de turismo rural, factores que convierten a Luján en un destino predilecto por los turistas.

Proyecto nuevo (14).jpg El origen de la caminata a Luján y la particularidad que tuvo en 2024.

Dónde queda Luján Luján queda en el noreste de la provincia de Buenos Aires, unos 70 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires.