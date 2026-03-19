19 de marzo de 2026 Inicio
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Escapadas en Buenos Aires: tres lugares que tienen lindas ferias para recorrer

Paseos culturales que fusionan la tradición porteña con propuestas de diseño contemporáneo, perfectas para conocer en una tarde de fin de semana.

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Tres lugares en Buenos Aires con buenas ferias para recorrer

Tres lugares en Buenos Aires con buenas ferias para recorrer

  • Las ferias barriales de Buenos Aires combinan diseño, gastronomía y artesanías, ofreciendo alternativas culturales alternativas para paseos de fin de semana.

  • Propuestas de diseño independiente y de gastronomía contemporánea se fusionan con el estilo tradicional y la cultura barrial en tres ferias de la Ciudad.

  • La Feria de Don Bosco en Ramos Mejía sobresale por su gran tamaño, su diversidad de puestos y su carácter de encuentro familiar y vecinal.

  • La feria del Parque Saavedra, por su parte, mantiene una fuerte tradición con más de dos décadas de historia, impulsando el trabajo de emprendedores locales cada fin de semana.

Las ferias barriales de Buenos Aires se consolidaron como espacios ideales para pasear y redescubrir la tradición, el diseño local y la variada propuesta de gastronomía de la Ciudad. Estos circuitos culturales poco conocidos por el turismo internacional ofrecen alternativas con propuestas artísticas sobre el despliegue de la identidad porteña y bonaerense, tanto en la Capital como en el conurbano.

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Las 3 ferias en Buenos Aires para recorrer

feria Estilo Diseño Devoto

En el barrio de Villa Devoto, la Feria Estilo Diseño logró consolidarse como un clásico dentro del circuito de ferias de autor, con casi diez años de trayectoria y una propuesta que prioriza el diseño independiente. Actualmente emplazada sobre la Avenida Mosconi, reúne a más de 90 expositores que ofrecen desde objetos decorativos hasta indumentaria, en un entorno que invita a recorrer con tiempo. Su realización, el primer domingo de cada mes, la convierte en una opción ideal para complementar una visita a la Plaza Arenales, sumando además espacios gastronómicos que acompañan la experiencia con propuestas de cafetería y pastelería.

ferias Don Bosco Ramos

En el oeste del conurbano, la Feria de Don Bosco en Ramos Mejía se destaca por su magnitud y su carácter convocante, convirtiéndose en uno de los encuentros más relevantes de la zona. Con cerca de 500 puestos distribuidos en el parque del colegio Don Bosco, el evento propone una oferta amplia que incluye indumentaria, accesorios y un nutrido patio gastronómico.

La feria se realiza una vez por mes y esta periodicidad refuerza su perfil como punto de encuentro, donde familia, vecinos y visitantes de distintos puntos del Gran Buenos Aires confluyen en una jornada que combina paseo, compras y recreación al aire libre.

feria Parque Saavedra

Por último, con más de dos décadas de historia, la feria del Parque Saavedra se posiciona como una de las más tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, con alrededor de 300 puestos que funcionan durante todos los fines de semana y feriados.

Ubicada en el corazón del barrio, esta feria combina artesanías, productos tecnológicos y propuestas culturales, consolidándose como un espacio clave para el desarrollo de emprendedores locales. Su continuidad en el tiempo y su fuerte arraigo barrial la convierten en una referencia dentro de los circuitos culturales alternativos de la ciudad.

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