17 de marzo de 2026 Inicio
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Punto por punto: cuáles son todos los espacios que podés visitar en los bosques de Palermo

La actividad se realiza íntegramente a pie, permitiendo una conexión más cercana con cada detalle del paisaje y los monumentos.

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Los más destacados en el punto verde de Buenos Aires.

Los más destacados en el punto verde de Buenos Aires.

Gobierno de CABA
  • El recorrido se realiza en los Bosques de Palermo, el principal espacio verde de la ciudad, que combina naturaleza, historia y arte.
  • Incluye paradas en sitios emblemáticos como El Rosedal, el Patio Andaluz y el Jardín de los Poetas.
  • A lo largo del paseo se pueden ver monumentos y esculturas históricas, muchas donadas por otros países en el Centenario.
  • La actividad es a pie, dura unos 90 minutos y finaliza cerca del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori.

La propuesta invita a vivir una experiencia única recorriendo uno de los espacios más atractivos de Buenos Aires. El paseo se desarrolla en el mayor pulmón verde de la ciudad, un entorno donde la naturaleza y la historia conviven de manera armónica. A lo largo del recorrido, se profundiza en la vida de figuras clave del país, al tiempo que se observan monumentos y esculturas que forman parte del patrimonio artístico, muchas de ellas obsequios internacionales realizados en el marco de celebraciones históricas.

Anteriormente formaba parte de la antigua Quinta Hale.
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El circuito propone un viaje a una etapa destacada del desarrollo urbano porteño, en la que los espacios públicos combinaban elegancia y accesibilidad. El trayecto incluye puntos emblemáticos como el Patio Andaluz, el Jardín de los Poetas y el El Rosedal, lugares que conservan una estética clásica y permiten apreciar tanto su valor paisajístico como su riqueza cultural. Cada parada refleja el cuidado diseño que caracterizó a la ciudad a comienzos del siglo XX.

Lago Victoria Ocampo, bosques de Palermo

La actividad se realiza completamente a pie, lo que favorece una conexión directa con el entorno y sus detalles. Con una duración aproximada de 90 minutos, el recorrido mantiene un ritmo accesible y dinámico. El cierre tiene lugar en las inmediaciones del Museo Sívori, una opción ideal para quienes deseen extender la experiencia cultural en un entorno artístico.

Qué lugares son ideales para visitar en los bosques de Palermo

Los Bosques de Palermo constituyen el espacio verde más amplio de la Ciudad de Buenos Aires y se presentan como un refugio ideal para quienes desean combinar naturaleza, historia y elegancia. Entre sus principales atractivos se destaca El Rosedal, un jardín que remite a la época de los grandes proyectos urbanísticos y los paseos aristocráticos, con miles de rosas enmarcadas por el pintoresco Patio Andaluz. Este sector, junto al Jardín de los Poetas, conforma un entorno que invita a la contemplación y al descanso en pleno corazón porteño.

Bosques y lagos de Palermo, Planetario

Más allá de su riqueza natural, el predio funciona como un verdadero museo a cielo abierto que pone en valor la identidad nacional. A lo largo del recorrido, se pueden apreciar monumentos dedicados a figuras destacadas del país, así como un conjunto de esculturas de gran relevancia artística. Muchas de estas obras fueron donadas por distintas naciones durante las celebraciones del Centenario, lo que evidencia el carácter cosmopolita que definió a la ciudad a comienzos del siglo XX.

Para aprovechar al máximo la experiencia, se sugiere realizar el paseo a pie en un recorrido de aproximadamente 90 minutos, lo que permite disfrutar con calma de sus senderos, lagos y espacios verdes. El itinerario puede concluir en el Museo Sívori, un punto ideal para sumar una propuesta cultural a la jornada. Por su equilibrio entre historia, arte y naturaleza, Palermo continúa siendo uno de los destinos más elegidos tanto por residentes como por visitantes.

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