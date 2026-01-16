16 de enero de 2026 Inicio
Javier Milei reúne a su mesa política y luego viaja a Jesús María para participar del Festival de Doma y Folklore

El Presidente encabezará una reunión en Casa Rosada con Karina Milei y Santiago Caputo a partir de las 10 y por la tarde viajará a Córdoba. El sábado irá a Paraguay para la firma del Acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, y después partirá rumbo a Davos.

El mandatario reúne a su mesa política.

El presidente Javier Milei reúne a la mesa política en Casa Rosada de La Libertad Avanza con la presencia de funcionarios como Karina Milei y Santiago Caputo, entre otros. Esto se dará en la previa de su viaje a Córdoba para presenciar el Festival de Doma y Folklore.

Con el objetivo de la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el Presidente y los funcionarios se reunirán en Balcarce 50 desde las 10 con la presencia también de Manuel Adorni, Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem.

Luego se irá a Córdoba para estar presente en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos más tradicionales, el cual tendrá al Chaqueño Palavecino como figura central de la gira artística.

Javier Milei Mercosur 2
Javier Milei.

Javier Milei.

El sábado viajará a Paraguay para participar en Asunción de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. También buscará enviar una señal política de respaldo a su par Santiago Peña, quien asumirá la presidencia pro tempoe del Mercosur.

El domingo emprenderá viaje hacia Suiza, donde participará del Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrollará entre el 19 y 23 de enero.

Kicillof habló sobre la situación de la industria y el turismo: "Tenemos una crisis tan grande como la pandemia"

Hoy en Netflix: es una serie tailandesa que generó un debate mundial intenso

